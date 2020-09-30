AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاشق قديم لـ الأهلي.. رد فعل مدهش من موسيماني تجاه جماهير المارد الأحمر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:07 م
موسمياني
موسمياني
Advertisements
عمرو ابوبكر
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمدير الفني الجدير للنادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لماميلودي صن داونز، وهو يصور جماهير المارد الأحمر من مدرجات الثالثة شمال أثناء مواجهة فريقه السابق.

وظهر موسمياني على وجهه السعادة بهتافات الجماهير التي كانت تردد شعارات حماسية للنادي الأهلي للتغلب على صن داونز فريق موسيماني السابق.


وأعلن  شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن:" مغادرة فايلر للقاهرة ، عقب مباراة الأهلي والترسانة  مباشرة.



جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، التي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.


وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.


وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد إجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.


واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

بعد توليه تدريب الأهلي.. موسيماني يرحب بالإبقاء على مدرب الحراس فى جهازه الفني

بعد توليه تدريب للأهلي.. تعرف علي قيمة الشرط الجزائي فى عقد موسيماني مع المارد الأحمر

صدي البلد ينشر التفاصيل المالية لتعاقد موسيماني مع الاهلي

بيعجبني فكره.. إبراهيم سعيد يعلق على اختيار موسيماني مديرا فنيا للنادي الأهلي

صن داونز لـ"صدى البلد": رفضنا رحيل جهاز موسيماني بالكامل.. وتوقيت رحيله غير مناسب

ترشيحاتنا

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

الصين تنعى الشيخ صباح الأحمد: لعب دورا مهما في تطوير وازدهار بلاده

إهمال مستمر لسنوات.. وفاة طفلة بسبب تعرضها للدغات قمل متكررة.. صور

مصادر: مدرب وحيد من صن داونز يرافق جهاز موسيماني في الأهلي

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت

براءة الفنان محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

8 عادات كارثية نفعلها كل يوم فى الصباح