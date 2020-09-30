عاشق قديم لـ الأهلي.. رد فعل مدهش من موسيماني تجاه جماهير المارد الأحمر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمدير الفني الجدير للنادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لماميلودي صن داونز، وهو يصور جماهير المارد الأحمر من مدرجات الثالثة شمال أثناء مواجهة فريقه السابق.
وظهر موسمياني على وجهه السعادة بهتافات الجماهير التي كانت تردد شعارات حماسية للنادي الأهلي للتغلب على صن داونز فريق موسيماني السابق.
وأعلن شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن:" مغادرة فايلر للقاهرة ، عقب مباراة الأهلي والترسانة مباشرة.
جدير بالذكر أن النادي الأهلي سيواجه الترسانة في مباراة الوداع بالنسبة للسويسري، قبل رحيله وترك مهام الإدارة الفنية للنادي الأهلي، التي من المقرر أن تجري في الثامنة مساء اليوم.
وحصل صدي البلد علي تفاصيل التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي والتي من بينها توقيعه علي تعاقد يمتد لموسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريًا له وللثلاثي المعاون الذي أختارهم.
وقالت المصادر ان موسيماني سوف يتولي تدريب الفريق بدءًا من الجمعة بعد إجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبرفقته 3 مساعدين اخرين.
واضافت المصادر أن سامي قمصان سوف يستمر في منصبه وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وميشيل يانكون مدرب حراس المرمي.