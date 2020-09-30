ضمن المشروع القومي لتطوير العشوائيات.. رئيس حى المنتزه أول يتفقد أعمال التطوير بسيدي بشر

تفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أعمال مشروع تطوير العشوائيات بسيدي بشر قبلي، شرق الاسكندرية، في حضور مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير ادارة الطرق.



حيث تابعت اعمال رصف متفرعات شارع عقل باشا وشارع ابراهيم هريدي ومنطقة كستانيا، وكذلك متابعة أعمال رصف شارع الضرائب وشارع مسجد بدر من شارع اديب معقد ضمن اعمال إعادة الشئ لأصله.

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وقد شّددت مسعود على الإهتمام بتكثيف أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الجانبية والرئيسية فى نطاق الحي.

أبرمت محافظة الإسكندرية في ديسمبر الماضي اتفاقية تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء للبدء في تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بعروس البحر المتوسط، تخدم حوالي 2 مليون شخص، وتشمل مناطق العصافرة قبلي، ونادي الصيد، والدخيلة، وسيدي بشر، وعزبة محسن والحضرة ودنا والمحروسة، بتكلفة قدرها 811 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

وتتضمن أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام، وتستهدف استكمال لخطة الدولة في تطوير المناطق العشوائية، والارتقاء بها، ورفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في هذه المناطق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.