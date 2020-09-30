AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بايدن المستفيد.. محلل سياسي: توقعنا حدة المناظرة بسبب عدائية ترامب..فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:37 م
مناظرة بين ترامب
مناظرة بين ترامب وبايدن
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد سطوحي المحلل السياسي المصري من بنيورك ، إن المناظرة بين بايدن وترامب كان المتوقع أن تكون المناظرة حادة جدا ولكن دونالد ترامب تجاوز كثيرا في أسلوبه العدائي أثناء المناظرة .

وأضاف محمد سطوحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن المناظرة تحولت إلى حرب عدائية بين الرئيس ترامب وبايدن وهذا الهجوم كان لتعويض الفارق بين بايدن وترامب لان ترامب يتابع وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي وجميعها تقول ان بايدن متقدم عليه .

واوضح محمد سطوحي ، ان الانتخابات تقاس بالولايات كما ان قلب الولايات المتحدة والمناطق الشاسعة فيها محسومة الي دونالد ترامب وهناك 15 ولاية متأرجحة بين تراب وبايدن .

وتابع : ان من الممكن ان يحدث شىء خلال الأسابيع القادمة يجعل بايدن يتقدم علي ترامب او يتقدم ترامب علي بايدن لافتا إلى ان المسألة لن تحسم الا يوم الانتخابات .

واستكمل : ان جميع استطلاعات الرأي تقول ان بايدن متقدم علي ترامب بفارق كبير في الولايات التي ستحسم الانتخابات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب الأمريكي يدير ظهره لـ ترامب وبايدن.. الرئيس يخسر الناخبين صغار السن لصالح المنافس الديمقراطي.. والعزوف عن التصويت الخيار الأقوى للأجيال الجديدة

بينها كورونا والاقتصاد.. 6 ملفات في أول مناظرة بين ترامب وبايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. أحدث التطورات واستطلاعات الرأى تظهر تفوق جو بايدن

بايدن: ترامب دمية في يد بوتين

ترامب يحذر من تزوير الانتخابات بسبب التصويت بالبريد.. وبايدن يهاجمه

إهانات متبادلة ومشادات حادة.. الفوضى تسيطر على أول مناظرة لـ ترامب وبايدن.. ملخص ما دار بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي أمام الترسانة: شوبير حارسا للمرمى ومراون محسن يقود الهجوم

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

سبب رفض مسئولي الأهلي الإعلان عن التعاقد مع موسيماني لتدريب الفريق

السماح بالطواف ابتداء من الأحد.. قرار سعودي جديد بشأن العُمرة

أول تعليق لـ روسيا بعد وصف بايدن لـ ترامب بـ جرو بوتين

جمعتهم الزعامة وسنة الرحيل .. 2020 تنهى رحلة قابوس ومبارك والصباح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

طريقة عمل بان كيك بالموز.. 4 وصفات مختلفة

بـ الكاجوال الجذاب.. هند صبري بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام