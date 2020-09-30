بايدن المستفيد.. محلل سياسي: توقعنا حدة المناظرة بسبب عدائية ترامب..فيديو

قال محمد سطوحي المحلل السياسي المصري من بنيورك ، إن المناظرة بين بايدن وترامب كان المتوقع أن تكون المناظرة حادة جدا ولكن دونالد ترامب تجاوز كثيرا في أسلوبه العدائي أثناء المناظرة .





وأضاف محمد سطوحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن المناظرة تحولت إلى حرب عدائية بين الرئيس ترامب وبايدن وهذا الهجوم كان لتعويض الفارق بين بايدن وترامب لان ترامب يتابع وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي وجميعها تقول ان بايدن متقدم عليه .





واوضح محمد سطوحي ، ان الانتخابات تقاس بالولايات كما ان قلب الولايات المتحدة والمناطق الشاسعة فيها محسومة الي دونالد ترامب وهناك 15 ولاية متأرجحة بين تراب وبايدن .





وتابع : ان من الممكن ان يحدث شىء خلال الأسابيع القادمة يجعل بايدن يتقدم علي ترامب او يتقدم ترامب علي بايدن لافتا إلى ان المسألة لن تحسم الا يوم الانتخابات .



