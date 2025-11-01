تجهيز شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير بميادين الوادي الجديد

انهت محافظة الوادي الجديد، الاستعدادات والتجهيزات في الميادين والأماكن العامة لبثّ حي ومباشر لفعاليات الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير.



وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريحات، إنه جرى تهيئة أماكن شاشات العرض وتزويدها بالمقاعد والخدمات لاستقبال المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، بما يضمن متابعة مريحة لحدث الافتتاح الذي يحظى بحضور عدد من رؤساء وزعماء العالم، في إطار رؤية المحافظة لإتاحة ثقافة المتاحف والآثار لكل فئات المجتمع وربطها بفضاءات عامة مفتوحة في قلب الوادي الجديد.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية في الميادين الرئيسية، مع مراجعة مصادر الكهرباء والاتصال بالإنترنت، وتأمين دوائر البث حول شاشات العرض، وتوفير فرق صيانة وخدمة سريعة أثناء النقل المباشر.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية لتوزيع المقاعد وتخصيص ممرات حركة آمنة، وتفعيل نقاط إرشاد وتوجيه للجمهور، مع تواجد إسعاف ودوريات مرور للحفاظ على الانسيابية.

ولفت الزملوط، إلى أنه تضم خطة المحافظة أعداد مناطق جلوس عائلية وأخرى لكبار السن وذوي الهمم بالقرب من شاشات العرض، إلى جانب توفير مياه الشرب ودورات المياه وخدمات إسعافية، وتحديد مواقع بيع محدودة بإشراف محلي لتلبية احتياجات المواطنين دون الإخلال بسلاسة المتابعة، ويشهد الافتتاح حملة توعية عبر صفحات المحافظة للتعريف بأماكن الشاشات ومواعيد البث والتعليمات التنظيمية.