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منوعات

بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:43 م
دونالد ترامب يهاجم
دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل
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هدير علاء
شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومًا عنيفًا على الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل"، وأشار إلى أن زوجها الأمير "هاري" سيحتاج إلى "حظ وافر".

وأفادت تقارير وسائل إعلام دولية بأن الرئيس الأمريكي انتقد دوقة ساسكس "ميجان ماركل" بعد أن أصدرت مقطع فيديو يُزعم أنه يحث المواطنين الأمريكيين ضمنيًا على التصويت لمنافسه الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وقال "ترامب" خلال حديثه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس، الأربعاء، ردًا على تصريحات "ماركل" الأخيرة بشأن الانتخابات الرئاسية: "أنا لست من المعجبين بها.. وأود أن أقول هذا وربما سمعت هي ذلك، لكني أتمنى لـ هاري حظًا سعيدًا، لأنه سيكون في حاجة إليه". 

وكانت "ميجان ماركل"، وهي مواطنة أمريكية، وزوجها الأمير البريطاني قد أصدرا مقطع فيديو في وقت سابق من الأسبوع الجاري وصفا خلاله الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر المقبل بكونها "الأهم في حياتنا"؛ وخلال هذا الفيديو، الذي تم تصويره بالتعاون مع مجلة "تايم" الأمريكية، حث الزوجان المواطنين الأمريكيين على رفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت، في انتقاد واضح لسلوك "دونالد ترامب".

وأشار تقرير لصحيفة "مترو" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، إلى أن الممثلة السابقة كانت قد انتقدت "ترامب" بشدة قبل زواجها من الأمير "هاري" في مايو لعام 2018، لكن موقفها السياسي أصبح أكثر حيادية عند انضمامها إلى العائلة المالكة البريطانية، حيث أنه من المعروف عن أعضاء العائلة المالكة، التي ترأسها الملكة "إليزابيث الثانية"، عدم مشاركة آرائهم السياسية علنًا بهدف المساعدة في تعزيز الدبلوماسية في المملكة المتحدة ومع حكومات الدول الأجنبية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.


يشار إلى أن "هاري" و"ميجان ماركل" أعلنا في بداية العام الجاري عن نيتهما الانفصال عن العائلة المالكة والاستقلال ماديًا، وانتقلا في نهاية شهر مارس الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تخليهما رسميًا عن واجباتهما الملكية؛ وهما يقيمان حاليًا في قصر بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية تُقدر قيمته بحوالي 15 مليون دولار، كما كشفت تقارير إخبارية عن أنهما وقعا مؤخرًا اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار مع شركة "نتفليكس" الشهيرة.
بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا
بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا
بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا
بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا
بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا
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بسبب الانتخابات الرئاسية.. دونالد ترامب يهاجم ميجان ماركل ويتمنى للأمير هاري حظًا سعيدًا

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