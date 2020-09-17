محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

فور الإعلان عن علاقة الأمير "ويليام"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، بزميلته في الجامعة "كاثرين ميدلتون"، اشتهرت هي بلقب "كيت" سواء في وسائل الإعلام أو بين محبي العائلة المالكة البريطانية وأصبح هذا هو الاسم الذي يطلقه عليها الجميع.





وعلى الرغم من أن الأمير "ويليام" وملكة بريطانيا وبقية أفراد العائلة المالكة يدعونها "كاثرين" في المناسبات الرسمية، إلا أن اسم " كيت " أصبح اسم شهرتها على مستوى العالم.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، نُشر اليوم، الخميس، فإنه من الواضح أن اسم "كيت" لا يحظى بإعجاب دوقة كامبريدج، حتى أنها أرسلت رسالة بريد إلكتروني مفاجئة في عام 2008 إلى أصدقائها طلبت منهم فيها التوقف عن مناداتها بـ"كيت" واستخدام اسم "كاثرين" بدلًا منه.





وفي السياق ذاته، جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الدوقة كيت ميدلتون كانت تستعد لدورها الملكي المرتقب حتى قبل إعلان خطوبتها من الأمير "ويليام" بنحو عامين.





وكشف أحد الخبراء في شئون العائلة المالكة البريطانية أن "كيت" طلبت من أصدقائها التوقف عن دعوتها بهذا الاسم عبر رسالة بريد إلكتروني، وكان هذا الطلب مفاجئًا بالنسبة للأصدقاء.









وأشار تقرير "ميرور" إلى أنه من المرجح أن الأمير "ويليام" كان يدعوها بـ"كيت" عند لقائهما في الجامعة، لكن اسم "كاثرين" يمتاز بطابع ملكي أكثر من اسم شهرتها.





وتستخدم "كيت" في الوقت الراهن اسمها الكامل "كاثرين" في جميع مراسلاتها الملكية الرسمية، وتوقع على رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها بحرف (C).



