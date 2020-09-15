في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

يوافق اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الأمير "هاري" ، الابن الأصغر للأميرة الراحلة "ديانا" من ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز"، حيث أتم عامه السادس والثلاثين؛ وكما هو معروف، فقد أثار الأمير الشاب وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل" جدلًا واسعًا على مستوى العالم في بداية العام الجاري بعد أن أعلنا على نحو مفاجئ عن نيتهما الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية والاستقلال ماديًا، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية شهر مارس الماضي.





ويقيم الزوجان وطفلهما " آرتشي " في الوقت الراهن في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في قصر تُقدر تكلفته بحوالي 14 مليون دولار، بعد تخليهما عن مهامهما الملكية رسميًا.





وسوف نسلط الضوء فيما يلي على أبرز المراحل والمحطات الفارقة في حياة الأمير البريطاني "هاري"





1. وُلد الأمير في الخامس عشر من سبتمبر لعام 1984 بالعاصمة البريطانية لندن.





2. اسمه بالكامل "هنري تشارلز ألبرت ديفيد"، ويشار إليه بـ الأمير هاري أو دوق ساسكس





3. كان "هاري" في الثانية عشر من عمره تقريبًا عندما توفيت والدته الأميرة "ديانا" في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في عام 1997، عن عمر يناهز 36 عامًا، وقد تعهد في عيد ميلاده الثامن عشر بمواصلة ما لم تنهه والدته فيما يتعلق بنشاطها الخيري.





4. في السادس من سبتمبر لعام 1997، حضر الأمير جنازة والدته الراحلة.





5. في شهر نوفمبر لعام 1997، رافق هاري والده إلى جنوب إفريقيا، حيث التقى بالرئيس "نيلسون مانديلا"، وذهب في رحلة سفاري.









6. في الخامس عشر من سبتمبر لعام 2002، تلقى الأمير "هاري" ما يُعرف باسم "Coat of arms" أو "شعار النبالة" كهدية عيد ميلاد من جدته ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية".





7. قام الأمير بأول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2009.





8. كشف الأمير خلال مقابلة مع صحيفة "التليجراف" البريطانية في عام 2017 أنه لجأ إلى طلب استشارة نفسية في عام 2013 لمساعدته على التعامل مع المشاكل العاطفية المستمرة التي كان يعاني منها والمتأصلة في وفاة والدته المفاجئة.





9. في السابع والعشرين من نوفمبر عام 2017: تم الإعلان رسميًا عن خطوبة الأمير "هاري" والممثلة الأمريكية " ميجان ماركل ".





10. أقيم حفل زفاف "هاري" و"ميجان" الأسطوري بكنيسة "سانت جورج" في أراض قلعة "وندسور" في التاسع عشر من مايو لعام 2018.









11. في السادس من مايو لعام 2019: استقبل "هاري" و"ميجان" مولودهما الأول "آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور".





12. في الثامن من يناير لعام 2020: أعلن الزوجان عن نيتهما التخلي عن دورهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة البريطانية والاستقلال ماديًا مع تقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، وقد أعلنا عن هذا القرار عبر صفحتهما الرسمية على موقع "إنستجرام"؛ أثار الإعلان استياء أفراد العائلة المالكة، كما كشفت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن الأمير "تشارلز"، والد "هاري"، وكذلك شقيقه الأكبر الأمير "ويليام" علما بشأن نيته الإعلان عن قراره بهذا الشكل قبل إقدامه على تنفيذ الخطوة مباشرة.





13. في الثامن عشر من يناير العام الجاري: أصدرت ملكة بريطانيا بيانًا أعلنت فيه أن "هاري" و"ميجان" لن يكونا أعضاء عاملين في العائلة المالكة، وأنهما لن يستخدم بعد ذلك ألقاب "صاحب السمو الملكي" و"صاحبة السمو الملكي".





14. في التاسع من مارس العام الجاري: حضر الزوجان آخر مشاركة رسمية لهما باعتبارهما عضوين في العائلة المالكة البريطانية؛ وانتقلا في نهاية الشهر نفسه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



