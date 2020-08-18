AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:59 م
الأمير هاري وشقيقه
الأمير هاري وشقيقه ويليام برفقة زوجتيهما
Advertisements
هدير علاء
كشف خبير في شئون العائلة المالكة البريطانية عن تأثير قرار الأمير "هاري" التخلي عن واجباته الملكية على علاقته بشقيقه الأكبر الأمير "ويليام" وحجم الخلافات التي نشأت بينهما نتيجة لهذا القرار.

وأوضح الخبير "أوميد سكوبي"، وهو أيضًا مؤلف كتاب السيرة الذاتية "العثور على الحرية، خلال لقاء تلفزيوني: هاري وميجان وتكوين عائلة ملكية حديثة" الذي يتناول أسباب وتفاصيل انفصال "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" عن العائلة المالكة، أن التواصل بين "ويليام" و"هاري"، نجلي الأميرة الراحلة "ديانا"، انقطع تمامًا لمدة شهرين في أعقاب الإعلان هذا القرار، وهما نادرًا ما يتحدثان الآن.


وزعم "سكوبي" أن قرار "هاري" و"ميجان" الإعلان عن نيتهما التخلي عن واجباتهما الملكية أثار غضب الأمير "ويليام" تجاه شقيقه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشقيقين توقفا عن التحدث معًا تقريبًا في نفس وقت انعقاد "قمة ساندرينجهام" في شهر يناير الماضي، وهي قمة اجتمع خلالها كبار أعضاء العائلة لمناقشة قرار الزوجين.

وأفاد الخبير الملكي بأن الأمير "ويليام" كان مستاءً حيال نشر شقيقه وزوجته تفاصيل خطة انفصالهما عن العائلة المالكة البريطانية علنًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لأن ذلك في رأيه أضر بسمعة العائلة.


وقال "سكوبي" خلال حديثه إن الفجوة بين الشقيقين، في رأيه، اتسعت مع مرور الوقت، وزعم كذلك أن "كيت ميدلتون"، زوجة الأمير "ويليام" و"ميجان ماركل" لا تتواصلان على صعيد شخصي وأن العلاقة بينهما "لم تتطور أبدًا".

يذكر أن "أوميد سكوبي" تعاون في تأليف كتاب السيرة الذاتية المثير للجدل، والذي صدر في الحادي عشر من أغسطس الجاري، مع الكاتبة والخبيرة الملكية "كارولين دوراند".
أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام
أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام
أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام
أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام
أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ناقش هاري وميجان قرار الانفصال عن العائلة المالكة قبل زواجهما؟.. اعرف القصة

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

هاري وميجان يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة.. اعرف الأسباب

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج

قصة مكالمة هاتفية قلبت حياة الأمير هاري وميجان ماركل رأسًا على عقب

رغم الخلافات.. تهنئة خاصة من العائلة المالكة البريطانية لـ ميجان ماركل في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

سياسي لبناني: دم الشهيد رفيق الحريري لن يذهب هدرًا

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

بعد موته بـ 12 ساعة .. وفاة ربة منزل حزنا على نجلها

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن