الأمير ويليام يكشف عن أسوأ هدية قدمها لزوجته كيت ميدلتون ورد فعلها

كشف الأمير البريطاني "ويليام" عن أسوأ هدية قدمها لزوجته دوقة كامبريدج " كيت ميدلتون " في بداية علاقتهما ورد فعلها حيال هذه الهدية، وذلك خلال مشاركته في برنامج إذاعي على محطة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).





وأوضح الأمير "ويليام" خلال الحلقة الإذاعية، التي سُجلت في قصر "كنسينجتون" قبل بدء الإغلاق الذي فُرض للسيطرة على جائحة "كورونا"، أنه كاد يفسد علاقته بـ"كيت"، إثر قيامه بإهدائها "نظارة معظمة" في بداية علاقتهما.









وأضاف الأمير أن " كيت " لم تدعه ينسى هذه الهدية إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الأمور لم تسر على ما يرام، وأنه ليس لديه فكرة عن سبب اختياره لهذه الهدية تحديدًا، إلا أنها بدت فكرة جيدة آنذاك.





وفي إطار ترفيهي، تحدث الأمير "ويليام" أيضًا عن معلومات شخصية عنه، من بينها على سبيل المثال وجبته الهندية المفضلة (دجاج ماسالا)؛وردًا على سؤال عن أغنيته المفضلة التي يغنيها على الملأ، أشار إلى أنه لم يغن "كاريوكي" منذ فترة، لكنها على الأرجح "بوهيميان رابسودي"، وهي أغنية لفرقة الروك البريطانية "كوين".









وأضاف الأمير أنها واحدة من الأغاني القليلة التي يعرف جميع كلماتها، وتحدث خلال هذه الحلقة أيضًا عن مواقف طريفة مر بها في مراهقته، وعن رياضته المفضلة.



