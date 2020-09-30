فتاوى تشغل الأذهان.. نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه.. كيفية الخروج من الإثم.. وما حكم الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة

زوجي بعتلي رسالة أنت طالق فهل يقع الطلاق؟.. دار الإفتاء تجيب

مستشار المفتي يكشف عن أفضل صدقة تقدمها للمتوفى









نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل بال الكثير، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:









حكم الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.









أوضح مستشار المفتي خلال اجابته على الفيسبوك : عمومًا الجَهْرُ في الصلاة في الصلوات الجهرية والإسرار فيها في الصلوات السرية من هَيْئَاتِ الصلاة التي ينبغي للمُسْلِم أَنْ يعرفها ولكن لا ينشغل بها عن مقصود الصلاة الأسمى ، وهو الخشوع والإخلاص لله تعالى.









وأضاف أن حُكْمُ الجهرِ بالبسملة مترتِّبٌ على حكم قراءة البسملة في الصلاة ، وحُكْمُ قراءتها مترتِّبٌ على كون البسملة آيةً من الفاتحة أوْ لا ، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كبيرًا سواء بالنسبة للإمام أوالمأموم أوالمنفرد في قراءة أول الفاتحة من كل ركعة.









ونوه بأن الحنفيَّة والحنابلة ذهبوا على الأصح إلى سنية قراءة البسملة سرًّا للإمام والمنفرد ، والمشهور عند المالكيَّة عدم قراءتها في المكتوبة سرًّا أو جهرًا ، سواء من المنفرد أو الإمام أو المأموم ، والأظهر عند الشافعيَّة ورواية عند الإمام أحمد وجوب قراءتها على المنفرد والإمام والمأموم قبل قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة من ركعات الصلاة ، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، جهرية أو سرية ، وبالتالي يجهر بها في الجهرية في الفاتحة ويُسِرُّ بها في السرية .





واختتم : أن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة ، والأمر فيها واسع ، ولا يجوز الإنكار فيها ، ويراعى في ذلك عُرْفَ المساجد ومذاهب البلاد المستقرة .









قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن أحسن صدقة للمتوفى هي الدعاء، والصدقة الجارية.









وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل عمل صالح يؤديه الحي ويهب مثل ثوابه للمتوفي، يصله بأذن الله.









وأضاف "شلبي" خلال إجابته عن سؤال مضمونه " ما هي أحب الصدقات عن المتوفى؟ "، أن أشكال الصدقة كثيرة وجميعها يتقبلها الله، فمنها التبرع للمستشفيات ومعاهد الأورام ودور الأيتام وغيرها من مخارج الصدقات التي أمرنا بها الله تعالى في الكتاب والسنة.









وأشار أمين الفتوى إلي أشكال أخرى للصدقة، كأن يساعد المسلم أرمله فقيرة أو طالب علم غير قادر.









نذرت أن أعصي الله تعالى والآن تبت إليه .. كيفية الخروج من الإثم.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية .





أجاب مجمع البحوث: نسأل الله أن يقبل توبتك وأن يوفقك إلى الطاعات وأن يجنبك الفواحش. وأما النذر فالأصل أنه يجب الوفاء به إن كان في طاعة الله تعالى فقد اتفق الفقهاء على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به.









ودليل الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه) رواه البخاري.









قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: [... والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية]. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم).









وأكمل مجمع البحوث: أما عن كفارة مثل هذا النذر فالمفتي به من قول ابن مسعود وابن عباس، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه هو وجوب كفارة يمين على الناذر. ودليلهم: أخرج الإمام أحمد في المسند عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). (وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: تكفر يمينها). أخرجه أبو داود وفي رواية: " ولتصم ثلاثة أيام ".









قال ابن قدامة رحمه الله: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعًا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين]. والله اعلم.









زوجى بعتلى رسالة أنت طالق هل يقع الطلاق.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.









وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على فيس بوك، أن كتابة الرسالة هذه كناية ولايقع الطلاق إلا بنية ، ولابد صاحب التطليقة أن يتواصل مع الدار لمعرفة تفاصيل الأمر.









"ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مُسجّل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».









وردَّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، قائلًا: "الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بالنية، فإذا حدث الشيء المُعلّق عليه؛ وقع الطلاق بشكل عام".









ونبّه أمين الفتوى أنه لا يتم الفصل في مسائل الطلاق إلا بعد معرفة التفاصيل من خلال الحضور إلى مقر دار الإفتاء المصرية أو الاتصال بها على الرقم 107.