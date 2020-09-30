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مرأة

دون أدوية.. نوعان من الفواكه يقضيان على حب الشباب خلال أيام

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:02 م
حب الشباب
حب الشباب
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نهى هجرس
حب الشباب هو حالة جلدية مستعصية، ولا توجد طرق كثيرة لعلاجة بشكل أكيد، كما ان بعض الأدوية تسبب ضررًا أكثر من نفعها، لذلك يفضل الكثير من الناس العلاجات المنزلية عندما يتعلق الأمر بمحاربة حب الشباب.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الفواكه التى تساعد على محاربة حب الشباب...

- الفراولة 
الفراولة غنية بحمض الساليسيليك وهو مقشر معروف للبشرة ويساعد على تطهير بشرتك من حب الشباب، إلى جانب ذلك ، تعمل الفيتامينات والبوليفينول الموجودة في الفراولة على تحسين وظيفة حاجز الجلد وتوفر الحماية ضد الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة وهما سببان رئيسيان لحب الشباب، والليمون هو عامل قوي مضاد للبكتيريا يزيل البكتيريا المسببة لحب الشباب من مسام بشرتك ويترك لك بشرة نظيفة وخالية من حب الشباب. 

ماذا تحتاج 
2-3 فراولة ناضجة 
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 

طريقة الاستعمال 
في وعاء ، اهرسي الفراولة مع اللب. 
أضف عصير الليمون إليه لعمل عجينة ناعمة. 
اغسلي وجهك واتركيها حتى تجف. 
ضع العجينة على وجهك. 
اتركه لمدة دقائق. 
اشطفه جيدًا لاحقًا باستخدام الماء الفاتر. 
اتبع ذلك بشطف الماء البارد. 
استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.


- البرتقال 
البرتقال هو مصدر قوة لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على تقليل حب الشباب بشكل كبير. ليس ذلك فحسب ، بل يساعد أيضًا على منع ندبات ما بعد حب الشباب. 

ماذا تحتاج 
1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال 
1 ملعقة كبيرة عسل خام 
رشة من مسحوق الكركم 

طريقة الاستعمال 
تُمزج جميع المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة. 
ضع العجينة على وجهك. اتركه لمدة 5-10 دقائق. 
اشطفيه جيدًا لاحقًا. 
استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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