أدوية علاج حب الشباب نهائيًا.. المضادات الحيوية أبرزها

يبحث الكثيرون عن ادوية علاج حب الشباب نهائيا لأصحاب البشرة الدهنية، والتي لا تقتصر على الفتيات فقط، وإنما الشباب أيضا، ويمكن لـ ادوية علاج حب الشباب نهائيا أن تقضي عليها تماما، وفي الغالب تكون علاجات غير مكلفة، ويمكن العثور عليها بسهولة في الصيدليات.
وعلى الأغلب يظهر حب الشباب في فترة المراهقة والذي يمكن لـ أدوية علاج حب الشباب نهائيا أن تقضي عليه، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز ادوية علاج حب الشباب من الصيدليات.
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هناك مجموعة من الأدلة على استخدام الزنك والكبريت والنيكوتيناميد والريسورسينول والسلفاسيتاميد الصوديوم أو كلوريد الألومنيوم من أبرز أدوية علاج حب الشباب نهائيا، حيث إنها أدوية موضعية لحب الشباب يمكن الاستمرار عليها للحصول على النتائج المرغوبة.
1- الريتينويد والأدوية الشبيهة بالريتينويد:
تأتي هذه على شكل كريمات وجل ومستحضرات، تُشتق أدوية الريتينويد من فيتامين أ وتشمل تريتينوين (أفيتا ، وريتين-أ ، وغيرهما)، ويمكن تطبيق هذا الدواء في المساء حوالي ثلاث مرات في الأسبوع ، ثم يوميًا عندما يعتاد جلدك عليه، حيث تعمل هذه الأدوية عن طريق منع انسداد بصيلات الشعر.
تأتي هذه على شكل كريمات وجل ومستحضرات، تُشتق أدوية الريتينويد من فيتامين أ وتشمل تريتينوين (أفيتا ، وريتين-أ ، وغيرهما)، ويمكن تطبيق هذا الدواء في المساء حوالي ثلاث مرات في الأسبوع ، ثم يوميًا عندما يعتاد جلدك عليه، حيث تعمل هذه الأدوية عن طريق منع انسداد بصيلات الشعر.
2- مضادات حيوية:
وتعمل هذه الأدوية عن طريق قتل بكتيريا الجلد الزائدة وتقليل الاحمرار، في الأشهر القليلة الأولى من العلاج، يمكنك استخدام كل من الريتينويد والمضاد الحيوي، مع وضع المضاد الحيوي في الصباح والريتينويد في المساء، غالبًا ما يتم دمج المضادات الحيوية مع البنزويل بيروكسايد لتقليل احتمالية تطوير مقاومة المضادات الحيوية، وتشمل الأمثلة الكليندامايسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزاكلين، دواك، أكانيا) والإريثروميسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزامايسين)، ولكن لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية وحدها.
3- حمض الساليسيليك حمض الأزيليك:
ويعتبر حمض الأزيليك هو حمض طبيعي موجود في الحبوب الكاملة والمنتجات الحيوانية، ولها خصائص مضادة للجراثيم، ويبدو أن كريم حمض الأزيليك بنسبة 20٪ فعال مثل العديد من علاجات حب الشباب التقليدية عند استخدامه مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل، بل إنه أكثر فعالية عند استخدامه مع الاريثروميسين، ويُعد حمض الأزيليك الذي يُصرف بوصفة طبية خيارًا مناسبا أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، وتشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي والتهابه.
وقد يساعد حمض الساليسيليك في منع انسداد بصيلات الشعر، وهو متوفر كأحد أدوية علاج حب الشباب نهائيا التي يمكن غسلها وتركها، حيث إن أغلب الدراسات تظهر فعاليته المحدودة.
4- دابسون:
ويوصى باستخدام جل دابسون (أكزون) 5 في المائة مرتين يوميًا لـ علاج حب الشباب الالتهابي، خاصة عند الإناث البالغات المصابات بحب الشباب، تشمل الآثار الجانبية الاحمرار والجفاف، لذا يمكن وضع المرطبات فور استخدامه وامتصاصه من الجلد.