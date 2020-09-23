أدوية علاج حب الشباب نهائيًا.. المضادات الحيوية أبرزها





1- الريتينويد والأدوية الشبيهة بالريتينويد:

تأتي هذه على شكل كريمات وجل ومستحضرات، تُشتق أدوية الريتينويد من فيتامين أ وتشمل تريتينوين (أفيتا ، وريتين-أ ، وغيرهما)، ويمكن تطبيق هذا الدواء في المساء حوالي ثلاث مرات في الأسبوع ، ثم يوميًا عندما يعتاد جلدك عليه، حيث تعمل هذه الأدوية عن طريق منع انسداد بصيلات الشعر.





2- مضادات حيوية:

وتعمل هذه الأدوية عن طريق قتل بكتيريا الجلد الزائدة وتقليل الاحمرار، في الأشهر القليلة الأولى من العلاج، يمكنك استخدام كل من الريتينويد والمضاد الحيوي، مع وضع المضاد الحيوي في الصباح والريتينويد في المساء، غالبًا ما يتم دمج المضادات الحيوية مع البنزويل بيروكسايد لتقليل احتمالية تطوير مقاومة المضادات الحيوية، وتشمل الأمثلة الكليندامايسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزاكلين، دواك، أكانيا) والإريثروميسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزامايسين)، ولكن لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية وحدها.





3- حمض الساليسيليك حمض الأزيليك:

ويعتبر حمض الأزيليك هو حمض طبيعي موجود في الحبوب الكاملة والمنتجات الحيوانية، ولها خصائص مضادة للجراثيم، ويبدو أن كريم حمض الأزيليك بنسبة 20٪ فعال مثل العديد من علاجات حب الشباب التقليدية عند استخدامه مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع على الأقل، بل إنه أكثر فعالية عند استخدامه مع الاريثروميسين، ويُعد حمض الأزيليك الذي يُصرف بوصفة طبية خيارًا مناسبا أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، وتشمل الآثار الجانبية الطفح الجلدي والتهابه.





وقد يساعد حمض الساليسيليك في منع انسداد بصيلات الشعر، وهو متوفر كأحد أدوية علاج حب الشباب نهائيا التي يمكن غسلها وتركها، حيث إن أغلب الدراسات تظهر فعاليته المحدودة.





4- دابسون: