خطوات الدفع الإلكتروني لـ الطلبة الجدد في كلية حاسبات جامعة عين شمس

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن خطوات الدفع الإلكتروني للطلبة الجدد؛ من خلال الدخول على موقع الجامعة، عبر الرابط التالي : https://ums.asu.edu.eg





وأوضحت الكلية خطوات عمل تسجيل الدخول .





الدخول للطلبة الجدد للكلية عن طريق كتابة الرقم القومي بدلًا من كلمة SSN بالشكل التالي:









يتم كتابة الرقم القومي الموجود في البطاقة أو شهادة الميلاد ثم كتابة @ ثم cis.asu.edu.eg

كلمة المرور لجميع الطلاب هي Abcd1234 يتم كتابة حرف A حرف capital ، وسوف يظهر إسم الطالب بعد عمل login

• فى حالة وجود أي مشكلة برجاء غلق الموقع والتوجه يوم التقديم للمكتب المجاور لمكتب شؤون الطلاب بالكلية





يرجي عدم تغيير الباسورد لأن فى حالة نسيانه يصعب عمل reset .

وأشارت الكلية الي انه يتم عمل خطوات الدفع يوم التقديم لإن خدمة فوري بتلغي أي أمر بعد ٧٢ ساعة





يتم طباعة كود الطالب أو عمل إسكرين شوت قبل يوم التقديم





إتاحة مكينة فوري بالكلية بجوار مكتب شؤون الطلاب وسوف يتم الدفع ( كاش أو ڤيزا )





إستكمال جميع الإجراءات و تسليم الأوراق وملئ الملف وعمل ڤيروس c يوم التقديم بالكلية





الاوراق المطلوبة للتقديم



