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فن

في عيد ميلادها.. الجمهور يبحث عن مونيكا بيلوتشي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة مونيكا بيلوتشي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعد الاحتفال بعيد ميلادها، وتداول صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ولدت بيلوتشي في مدينة تشيتا دي كاستيلو بإقليم أومبريا وسط إيطاليا، وكبرت في مدينة سان جوستينو وهي الابنة الوحيدة لكل من برونيلا بريجانتي وباسكوالي بيلوتشي.

يبلغ طول مونيكا بلوتشي 173 سم ووزنها 64 كيلو جراماً، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها مازالت تحافظ على رشاقتها. 

في عام 1990، تزوجت مونيكا بلوتشي من المصور الشهير Claudio Basso وانفصلا عام 1994، وتزوجت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل عام 1999 وانجبت منه ابنتيها ديفا و ليوني ثم انفصلا في 2013. 

والعام الماضي، التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، صورا لـ  مونيكا بيلوتشي، مع حبيبها نيكولاس ليفبير، خلال توجهها لحضور إحدى الفعاليات الخاصة بماركة شانيل العالمية ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وكان ذلك الظهور الأول لـ مونيكا مع حبيبها الذي يصغرها في العمر بـ 18 عامًا حيث يبلغ من العمر 37 عامًا والنجمة الإيطالية 55 عامًا.

وكشفت مونيكا بيلوتشي عن سر جمالها  ورشاقتها في أحد الحوارات الصحفية، قائلة إنها تحرص على تناول كميات كبيرة من المياه لترطيب الجسم والبشرة و تقوم  بتنظيف بشرتها يوميا و إزالة المكياج كل ليلة قبل النوم بالإضافة إلي تدليك البشرة الذي يساعد على تأخير علامات الشيخوخة.

من جانب آخر تتميز إطلالات مونيكا بيلوتشي بأنها جريئة و غير تقليدية فهي تعتمد على التصميمات المصنوعة من الأقمشة الراقية و لكن تختار الموديلات الغريبة و الغير تقليدية وتظهر بها سواء في جلسات التصوير التي تخضع لها أو المناسبات.
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