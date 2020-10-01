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أخبار العالم

بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في قره باغ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطرفين المتنازعين في منطقة قره باغ إلى وقف إطلاق النار فورا.

وأفاد الرئيس الروسي في بيان الكرملين بشأن هذا الصدد، أمس الأربعاء، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي في مكالمة هاتفية "التصعيد الحاد في منطقة النزاع في قره باغ، وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار القتال هناك.

ودعا الرئيسان طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا ومنع التصعيد.

وأكد بوتين وماكرون، عدم وجود أي بديل لتسوية النزاع في قره باغ عن الطرق السياسية والدبلوماسية.

ويدت باكو ويريفان على وشك الانخراط في حرب بعدما اندلعت مواجهات عنيفة، الأحد، بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم طفل على الأقل.

وزادت أسوأ اشتباكات منذ العام 2016 احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا اللتين انخرطتا على مدى عقود في نزاع للسيطرة على ناغورني قره باغ.

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