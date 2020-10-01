شهية ولذيذة.. طريقة عمل كرات البيتزا

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مقادير كرات البيتزا

3 و نصف كوب دقيق

1 و نصف كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 و نصف ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة

حليب بودرة

1 ملعقة صغيرة ملح





-الحشوة

سلامي

تركي

جبن موزاريلا

زيتون شرائح

فلفل رومي

صلصة حارة

صلصة الطماطم

عصير طماطم

زيت زيتون

سكر

زعتر

ريحان

ثوم مفروم

ملح وفلفل





طريقة تحضير كرات البيتزا

صلصة الطماطم

-يضاف عصير الطماطم

-ترك الصلصة على النار لمدة سبع دقائق أو إلى أن تصبح سميكة القوام

-تترك لتبرد تمامًا





تحضير البيتزا:

-يفرد العجين على شكل دوائر

-تدهن طبقة من الصلصة

-تحشى بالحشوة ويغلق العجين على شكل كرة

-يدهن الوجه بطبقة من الصلصة

-تخبز كرات البيتزا في الفرن 15-20 دقيقة

-يشكل العجين على شكل كرات

-تترك لتختمر مرة أخرى أو إلى أن يتضاعف حجمها







