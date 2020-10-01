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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل كرات البيتزا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
طريقة عمل كرات البيتزا
طريقة عمل كرات البيتزا
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هاجر هانئ
كرات البيتزا من الأكلات الشهية و اللذيذة و المفضلة لدي الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تحضير كرات البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

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مقادير كرات البيتزا
3 و نصف كوب دقيق 
1 و نصف كوب ماء دافئ 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 و نصف ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة خميرة 
حليب بودرة 
1 ملعقة صغيرة ملح 

-الحشوة
سلامي 
تركي 
جبن موزاريلا 
زيتون  شرائح
فلفل رومي 
صلصة حارة 
صلصة الطماطم
عصير طماطم 
زيت زيتون 
سكر 
زعتر 
ريحان 
ثوم مفروم 
ملح وفلفل 

طريقة تحضير كرات البيتزا
صلصة الطماطم
-يضاف عصير الطماطم
-ترك الصلصة على النار لمدة سبع دقائق أو إلى أن تصبح سميكة القوام
-تترك لتبرد تمامًا

تحضير البيتزا:
-يفرد العجين على شكل دوائر
-تدهن طبقة من الصلصة
-تحشى بالحشوة ويغلق العجين على شكل كرة
-يدهن الوجه بطبقة من الصلصة
-تخبز كرات البيتزا في الفرن 15-20 دقيقة
-يشكل العجين على شكل كرات
-تترك لتختمر مرة أخرى أو إلى أن يتضاعف حجمها


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