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مرأة

بسعر باهظ.. تعرف على تكلفة فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:21 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما منحها مظهرا جذابا.

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وحمل فستان هيفاء وهبي توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabban وتبلغ تكلفته 2345 دولارًا أمريكيًّا أي ما يقرب من 35 ألف جنيه مصري.

ولم تتكلف هيفاء وهبي في ارتداء الإكسسوارات ونالت إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها ملامحها.

بسعر باهظ.. تعرف على تكلفة فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها
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