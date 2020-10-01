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رياضة

كريم ذكري: اختيار الأهلي لـ موسيماني موفق.. وباتشيكو الأصلح للزمالك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
موسيماني
موسيماني
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حسام الحارتي
قال كريم ذكري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اختيار موسيماني مديرًا فنيًا للنادي الأهلي لخلافة رينيه فايلر، موفق للغاية، رغم أن الأزمة في النادي الأهلي لا تكمن في المدرب نفسه.

وأضاف كريم ذكري، أثناء لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك أزمات داخل النادي الأهلي مثل الغيابات والإصابات تسببت في تراجع أداء الأهلي، موضحًا أن من سوء حظ الأهلي أن معظم إصاباته في خط الدفاع.

واستكمل حديثه، عن اختيار باتشيكو مدربًا للزمالك أنه موفق لأنه يعلم الكثير عن نادي الزمالك، لا سيما أنه سبق تدريبه من قبل، فضلًا عن أنه قادر على حل الأزمات الدفاعية التي يعاني منها نادي الزمالك.

واختتم تصريحاته، أن استقبال الزمالك لعدد كبير من الأهداف في مباراة الجونة، لا يعني أن دفاعه غير متكامل، إلا أن غياب التركيز في هذه المباراة كان السبب في ذلك، موضحًا أن خطوط الزمالك قوية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

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