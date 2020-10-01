AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ملك الأردن وولي عهده يغادران البلاد لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:50 ص
ملك الاردن
ملك الاردن
Advertisements
محمود نوفل
كشف الديوان الملكي الأردني عن مغادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اراضي المملكة  متوجها إلى دولة الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان الملك عبدالله الثاني، قد أجري في وقت سابق ، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث قدم خلاله التعازي بوفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال، عن أحر التعازي لـ أمير دولة الكويت والأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.  

وأكد الملك عبد الله أنه فقد أخًا كبيرًا برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية زعيمًا حكيمًا، كرس حياته لخدمة وطنه والإنسانية.

وعبر الملك الأردني عن تمنياته لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تسلّم مقاليد الحُكم، بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله أن يوفقه لخدمة دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. 

وشدد الملك على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين الأردن والكويت وشعبيهما الشقيقين، مؤكدًا وقوف الأردن إلى جانب دولة الكويت الشقيقة. 

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  قد أدي اليمين الدستورية في جلسة خاصة في مجلس الأمة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

وبعد أداء اليمين ألقى الأمير نواف خطابًا، أبن فيه الأمير الراحل، أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال إن الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له داخليا وخارجيا، معتبرًا إن الشيخ صباح رمز شامخ قدم الكثير لشعبه وأمته،  في لهجة بلغ عليها التأثر الكبير والحزن العميق على وفاة الأمير صباح الأحمد.


وقال الشيخ نواف الأحمد، إن اتحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف، مؤكدًا بذله كل  ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها.

وأكد الشيخ نواف على الاعتزاز بالدستور ونهج البلاد الديمقراطي.

وأضاف الشيخ نواف إن الكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد.

وأعاد الشيخ نواف التأكيد على إن سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك الأردن ينعي أمير الكويت: كان أخًا وزعيمًا حكيماُ استثنائيًا

لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

رئيس مجلس الأمة الكويتي عن الأمير الراحل: فقيدنا كان ربانا ماهرا حفظ لدولتنا توازنها

رسالة عاجلة من رئيس مجلس الأمة الكويتي لأمير البلاد

أخبار السعودية اليوم: الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الأحمد بتوليه مقاليد الحكم.. الزعماء العرب ينعون أمير الكويت الراحل.. والرياض تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران

ملك الأردن يجري اتصالا عاجلا مع أمير الكويت

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء.. بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن حركة الطيران.. وفايلر للأهلي قبل رحيله: ستبقى في القلب

محدش يعرف مكانها.. نائب مرشد الإخوان السابق: محمود عزت كان مخبي أموال الجماعة

أخبار الرياضة.. استقالة مدرب الزمالك.. موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. وفايلر: أنا من قمت بفسخ عقدي

رغم رفض الإدارة: طلعت يوسف يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري نهاية الموسم

قرارات اجتماع مجلس الأهلي الطارئ قبل انعقاده

فى ذكرى ميلاد ووفاة رؤوف مصطفى.. أثار الجدل بدوره في فيلم ديل السمكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل