التعليم العالي: 11 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

حصاد اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية.. 15 ألف طالب يسجلون.. وإقبال كبير على المعامل بعين شمس والقاهرة.. والتزام من الطلاب وأولياء الأمور والكليات بالإجراءات الاحترازية