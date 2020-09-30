التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تمتلك خطة للتعامل مع كورونا حال حدوث موجة ثانية

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فأن الدولة دائما تستعد للأسوأ ولكن تتمنى الأفضل، وبالتالي فأن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الصحية لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع في حال حدوث موجة ثانية.





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذه الخطة الجديدة تفرق عن القديمة أننا أصبحنا اكثر خبرة ودراية كما اصبح لدينا إلى حد كبير معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، مشيرا إلى أنه كان يتم حجز كل من اصيب بـ كورونا حتى وأن لم تكن الاعراض شديدة.

وأستكمل: "بذلك تم خلق نوع من العبء النظام الصحي لكن اليوم بعد مرور أكثر من 6 شهور تصور اكثر وضوحا لمن يريد المستشفى ومن لابد من ان ينعزل عزل منزلي فقط وقد نجحنا نجاحا مشهود في الفترة السابقة وبالتالي تميز التخطيط الجديد بمعلومات ودراسة أكثر عمقا وفهم أكثر عمقا وبذلك جعلنا من خلال التكامل مع الوزارة المعنية بالصحة لدينا خطة واضحة للتعامل".

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وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراءات دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمعاهد، للحرم الجامعي، وما عليهم اتباعه من إجراءات احترازية للفحص وخطة الطوارئ.

وجاءت إجراءات الفحص أنه في حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.

وفي حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.