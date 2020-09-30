أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة للشباب

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني استمرارًا للتعاون الناجح بينهما فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الإنترنت، حيث أثبتت مسابقة مختبر الشهرة نجاحها خلال السنوات الحادية عشر الماضية في مصر، وفي العام الثاني عشر للمسابقة تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني والمجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب التقدم لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية، الأساسية، والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عاما.

وتسعى الأكاديمية من خلال المسابقة لحثهم على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة، وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.





وتستمر عملية التقديم الإلكتروني على مسابقة مختبر الشهرة في مصر للسنة الثالثة على التوالي عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية افتراضية، من مرحلة التقديم الأولى إلى مرحلة إرسال مقاطع الفيديو المطلوبة من المتقدمين المختارين، على أن تقوم لجنة التحكيم بتقييم مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، واختيار المرشحين المتأهلين لتقديم عروضهم العلمية مباشرة على خشبة المسرح خلال فعاليات النصف نهائي للمسابقة التي سيُؤهل من خلالها من 10 إلي 12 متسابق للتصفيات النهائية الوطنية لمختبر الشهرة والتي تقام في القاهرة.





وسيستفيد المتأهلون للتصفيات النهائية من تدريب Master class والذي يقدمه خبراء دوليون ليكتسب المتأهلين مهارات التواصل العلمي الفعال؛ ليحظى الفائزان الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان شلتنهام للعلوم، ويمثل الفائز الأول مصر في المسابقة الدولية لمختبر الشهرة في شهر يونيو 2021 والذي يشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم.





وسيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات لجميع المهتمين هو 7 نوفمبر 2020 من خلال الموقع الرسمي للمسابقة www.britishcouncil.org.eg/famelab ، وسيتم فحص الطلبات وإخطار المرشحين عبر البريد الإلكتروني لتقديم مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق على المنصه الإلكترونيه ما بين 12 نوفمبر 2020 و2 يناير 2021.





وقد جذبت المسابقة حتى الآن في مصر الآف من العلماء والباحثين والمهندسين على مدار 11 عامًا منذ عام 2009، وخلقت تفاعل بين الشباب واظهرت الأفكار المتميزة من 26 محافظة مصرية وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة 47٪، وتعاونت الأكاديمية برعاية الأربع مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لمختبر الشهرة.





حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% وتقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابق من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وكان عام 2020 له النصيب الأكبر بمشاركة الأكاديمية من مختلف محافظات الجمهورية.





كما أنه في نوفمبر من هذا العام، سيتنافس عالم الأورام محمود طارق بشير، الفائز الوطني للعام الماضي، مع المرشحين النهائيين من 26 دولة على لقب " فائز مختبر الشهرة الدولي 2020"، من خلال تنسيق تفاعلي جديد عبر الإنترنت، وهو الطبيب الذي أكمل درجة الماجستير في علوم السرطان في جامعة جلاسكو وتخرج بجدارة وحصل على جائزة مهارات الدراسات العليا.





وعن مختبر الشهرة أوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن هذا هو الموسم الخامس الذي ترعاه الأكاديمية كشريك وطني للمسابقة وانها تعد شراكة ناجحة مع المجلس الثقافي البريطاني، وأفاد أن الأكاديمية لديها رؤية واضحة وآليات تطبيق مبتكرة تتماشى مع إستراتجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020-2022 والتي تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، وفى هذا الصدد ألقى الضوء على برنامج القاهرة تبتكر ودعم مشروعات التخرج والحاضنات التكنولوجية (انطلاق) ومسرعات الأعمال 101 والتحالفات التكنولوجية والشبكات والروابط العلمية ومسلسلات الكارتون ثلاثية الأبعاد (الأزهر ونور)، بالإضافة إلى معرض القاهرة الدولي للابتكار والذي تنظمه الأكاديمية كل عام.





وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر "اننا اصبحنا في وقت فيه التفاعل العام مع العلوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتيح مختبر الشهرة للمشاركين بناء علاقات مع زملائهم العلماء ومشاركة معارفهم مع الجماهير العالمية."