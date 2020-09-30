التعليم العالي: أصبحنا في مرحلة الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بإسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المصل الذي تم الانتهاء من تجاربه ما قبل الإكلينيكية داخل المركز القومي للبحوث، حاليا في مرحلة الانتهاء من الأمور المتعلقة بالموافقات من هيئة الدواء المصرية للبدء في تجارب الدواء على المرضى من المتطوعين.
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وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فإن الدولة دائما تستعد للأسوأ ولكن تتمنى الأفضل، وبالتالي فإن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الصحية لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع في حال حدوث موجة ثانية.
جدير بالذكر أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي وغيرها من المستشفيات ساهم في علاج مصابي فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي ولا يزال يقدمها لجميع المرضى.