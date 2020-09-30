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تعليم

التعليم العالي: أصبحنا في مرحلة الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:50 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بإسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المصل الذي تم الانتهاء من تجاربه ما قبل الإكلينيكية داخل المركز القومي للبحوث، حاليا في مرحلة الانتهاء من الأمور المتعلقة بالموافقات من هيئة الدواء المصرية للبدء في تجارب الدواء على المرضى من المتطوعين.


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وأضاف "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، فإن الدولة دائما تستعد للأسوأ ولكن تتمنى الأفضل، وبالتالي فإن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الصحية لديها خطة واضحة للتعامل مع الوضع في حال حدوث موجة ثانية.



جدير بالذكر أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي وغيرها من المستشفيات ساهم في علاج مصابي فيروس كورونا غير المقتدرين مجانًا، كما ساهم في علاج جميع منسوبي جامعة القاهرة مجانا، بالإضافة إلى الإنجازات الطبية التي قدمها الفرنساوي ولا يزال يقدمها لجميع المرضى.


وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن إجراءات دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمعاهد، للحرم الجامعي، وما عليهم اتباعه من إجراءات احترازية للفحص وخطة الطوارئ.


وجاءت إجراءات الفحص أنه في حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.


وفي حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.
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