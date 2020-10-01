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أخبار العالم

وزير الصحة التركي يعترف: إصابات كورونا الفعلية أعلى من الحصيلة المعلنة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:18 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي يعترف: إصابات كورونا الفعلية أعلى من الحصي
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دعاء أبوهشيمة
اعترف وزير الصحة التركي،  فخر الدين قوجة، بأن إصابات كورونا الفعلية أعلى من الحصيلة المعلنة.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال وزير الصحة التركي إن الإحصاءات تشمل حصرا لمن تظهر عليهم أعراض كورونا؛ إلا أنه تجاهل سؤالا حول عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

وبدورها، اتهمت الجمعية الطبية التركية ونقابات العاملين الصحيين، السلطات بإخفاء مدى تفشي الوباء.

هذا وقد كشفت وثائق قدمها النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير، عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا كان أعلى بـ 20 مرة من الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة التركية.

وتشير الوثيقة التي قدمها النائب المعارض إلى أن عدد الفحوصات بلغ 158022 اختبارًا، بينما أعلنت الوزارة عن 107702 اختبار، في 10 سبتمبر.
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