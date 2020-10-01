أحمد فتحي يشارك جماهير النادي الأهلي بصور جديدة عبر انستجرام

نشر جوكر النادي الأهلي أ حمد فتحي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





يظهر أحمد فتحي في الصور و هو يلعب من احدى مباريات النادي الاهلي.





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من ناحية أخرى، ويصل الجنوب أفريقي موسيماني إلى مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتولي تدريب فريق الأهلي.





وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن موسيماني وقع رسميًا علي عقود تدريب الفريق لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.





وقالت المصادر إن موسيماني سوف يصطحب 3 مساعدين على أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.





ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا للإعلان عن فسخ تعاقد فايلر والتعاقد مع موسيماني