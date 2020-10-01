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منوعات

وجبة أطفال .. عروس تتسبب في صدمة لمعازيم حفل زفافها.. شاهد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:07 م
عروس تتسبب في صدمة
عروس تتسبب في صدمة لمعازيم حفل زفافها
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يارا زكريا
الطعام في حفلات الزفاف من الأمور التي تشغل بال كثيرين حيث تعد من الأشياء المهمة المتعلقة بدعوتك إليه، وفرصة للتحدث إلى الضيوف الآخرين وتجهيز المعدة استعدادًا للبوفيه المجاني، وغالبًا ما يكون هناك خيار بين الدجاج والسلمون أو اللحم البقري ولحم الضأن، إضافةً خيارًا نباتيًا مغريًا.

وسواء كانت خدمة مائدة أو بوفيه، فإن الطعام في حفلات الزفاف عادة ما يكون ساخنًا وفاخرًا بعض الشيء على الأقل، لذا فلا عجب أن يصاب الضيوف والناس على وسائل التواصل الاجتماعي بالصدمة عندما قدمت العروس وليمة غير جذابة لضيوفهم، حيث شبهت وجبة غذاء تقدم للأطفال.


ووفقًا لصحيفة " ميترو" البريطانية تظهر الصور أنه قُدم للضيوف في حفل زفاف بريطاني بعض الخضار المقطع، وكيس من رقائق البطاطس، ونصف رغيف، وست قطع صغيرة من الفاكهة، وعودين أسنان.

غضبت وصيفة العروس من عدم تطابق الكراسي أيضًا، وكتبت على صفحتها الرسمية: «نحصل على طعامنا، وهو عبارة عن نصف شطيرة كرواسون، وفواكه على عود، وخضروات في فنجان، وكيس من رقائق البطاطس، إضافة إلى ذلك لم يتطابق أي من الكراسي في الاستقبال». 

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وأضاف آخر لا أعرف هل أضحك أو أشعر بالحزن: « لم يتمكنوا حتى من الربيع لتناول رغيف كامل، فقط نصف واحد! "اللعنة"، وأكمل ثالث 
 كان أقل استيائًا: « نعم، هذا هو أبشع شيء رأيته على الإطلاق».

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