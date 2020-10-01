AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج الشوط الأول بالجولة العشرين بصعيد القسم الثاني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:20 م
فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
Advertisements
رباب الهوارى
انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الخميس  ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الاعلاميين علي فريق ديروط  بهدف دون، وتعادل فريق المنيا سلبيا مع فريق البنك الأهلي ،وتعادل إيجابيا فريق شبان قنا مع فريق الألومنيوم بهدف لكل فريق    . 

وجاءت النتائج كالتالي: 
البنك الأهلي 0 -0 المنيا  
طهطا 0-0 سوهاج  
الفيوم 0-0 بترول أسيوط 
تليفونات بني سويف 0- 0 بنى سويف 
الاعلاميين 1-0 ديروط 
شبان قنا 1-1 الألومنيوم 
جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :
1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11-ديروط12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة
Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري المظاليم .. البنك الأهلي يهزم شبان قنا بهدفين ويواصل صراع الصدارة مع بني سويف

نتائج الشوط الأول بصعيد القسم الثاني.. تعادل بين البنك الأهلي وسوهاج .. وبني سويف يتقدم على الفيوم

فوز بني سويف والألومنيوم والمنيا في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

اشتعال الجولة العشرين جولة الدربيات بمجموعة الصعيد

ترشيحاتنا

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 3255 فرصة عمل

بعد توليه تدريب الأهلي .. موسيماني يكتب سابقة فريدة للخطيب في تاريخ القلعة الحمراء

رسميا الأهلي ينهي تعاقد فايلر.. وموسيماني مديرًا فنيًا لمدة موسمين

نرمين الفقي تنشر صورة برفقة عائلتها

بعد التعاقد مع موسيماني.. نبيل الحلفاوي يدافع عن رينيه فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. كندة علوش تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور

في اليوم العالمي للقهوة.. مخاطر غير متوقعة على الصحة

عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء لأسد بحديقة الحيوان.. صور