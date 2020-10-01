نتائج الشوط الأول بالجولة العشرين بصعيد القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الخميس ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الاعلاميين علي فريق ديروط بهدف دون، وتعادل فريق المنيا سلبيا مع فريق البنك الأهلي ،وتعادل إيجابيا فريق شبان قنا مع فريق الألومنيوم بهدف لكل فريق .
وجاءت النتائج كالتالي:
البنك الأهلي 0 -0 المنيا
طهطا 0-0 سوهاج
الفيوم 0-0 بترول أسيوط
تليفونات بني سويف 0- 0 بنى سويف
الاعلاميين 1-0 ديروط
شبان قنا 1-1 الألومنيوم
جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :
1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25 نقطة
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11-ديروط12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة