نتائج الشوط الأول بالجولة العشرين بصعيد القسم الثاني

انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الخميس ، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق الاعلاميين علي فريق ديروط بهدف دون، وتعادل فريق المنيا سلبيا مع فريق البنك الأهلي ،وتعادل إيجابيا فريق شبان قنا مع فريق الألومنيوم بهدف لكل فريق .





وجاءت النتائج كالتالي:

البنك الأهلي 0 -0 المنيا

طهطا 0-0 سوهاج

الفيوم 0-0 بترول أسيوط

تليفونات بني سويف 0- 0 بنى سويف

الاعلاميين 1-0 ديروط

شبان قنا 1-1 الألومنيوم

جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :

1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7- المنيا 25 نقطة

8- التليفونات 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11-ديروط12 نقطة

12- طهطا 12 نقطة