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رياضة

ميسي يصطدم بـ رونالدو.. القرعة تضع يوفنتوس وبرشلونة في مجموعة واحدة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام حاليا قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم  القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

وجاءت المجموعة السابعة حتى الآن يوفينتوس الإيطالي مع برشلونة الإسباني.

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيم على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، شهد تواجد الجماهير.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ايضا.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - باريس سان جيرمان - يوفنتوس - سان بطرسبرج - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي -  مانشستر يونايتد -  شاختار - بوروسيا دورتموند - تشيلسي -  أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف - ريد سالزبورج -  لايبزيج - إنتر ميلان - أولمبياكوس -  لاتسيو  - أتلانتا - كرانسودار.

المستوى الرابع: مارسيليا -  لوكوموتيف موسكو -  كلوب بروج - بوروسيا مونشجلادباخ -  أسطنبول باشكهير - ستاد رين - ميلاند -  فيرنتسفاروتش.
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