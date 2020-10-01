نائب وزير السياحة والآثار: أعداد السياح وصلت إلى ربع مليون خلال شهرين.. فيديو

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، إنه منذ فتح السياحة فى الأول من يوليو تم استقبال طائرات تحمل السياح للغردقة وشرم الشيخ يوميًا وصلت إلى ربع مليون سائح خلال شهرين.









وأوضحت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مانشيت" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه منذ إعلان دول أوروبا عن الموجة الثانية من جائحة كورونا قلت أعداد السياح، موضحة أنه تم إدخال السياحة الثقافية واستعدت المراكز السياحية في الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين .









وأكدت نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية أن سفير أى دولة أجنبية هو العين التي تنقل لدولته الأجواء الداخلية فى مصر ومدى الالتزام فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .









وتابعت غادة شلبى أنه فى بداية أزمة كورونا لم تكن تسمح أى دولة لمواطنيها بالسفر والسياحة لأى دولة أخرى، مشيرة إلى أنهم بعد أن وجدوا الأجواء الداخلية لمصر ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية فأصبح تواجدهم ظاهرًا فى كل الشواطئ والشوارع والأماكن العامة.