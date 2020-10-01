AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب وزير السياحة والآثار: أعداد السياح وصلت إلى ربع مليون خلال شهرين.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:33 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
قسم التوك شو
قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، إنه منذ فتح السياحة فى الأول من يوليو تم استقبال طائرات تحمل السياح للغردقة وشرم الشيخ يوميًا وصلت إلى ربع مليون سائح خلال شهرين. 


وأوضحت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مانشيت" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه منذ إعلان دول أوروبا عن الموجة الثانية من جائحة كورونا قلت أعداد السياح، موضحة أنه تم إدخال السياحة الثقافية واستعدت المراكز السياحية في الأقصر وأسوان لاستقبال السائحين .


وأكدت نائب وزير السياحة والآثار للشئون السياحية أن سفير أى دولة أجنبية هو العين التي تنقل لدولته الأجواء الداخلية فى مصر ومدى الالتزام فى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.


وتابعت غادة شلبى أنه فى بداية أزمة كورونا  لم تكن تسمح أى دولة لمواطنيها بالسفر والسياحة لأى دولة أخرى، مشيرة إلى أنهم بعد أن وجدوا الأجواء الداخلية لمصر ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية فأصبح تواجدهم ظاهرًا فى كل الشواطئ والشوارع والأماكن العامة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

لم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.. وزارة السياحة والأثار عن حملات التفتيش المفاجئة على الفنادق

على متنها 175 سائحًا.. الغردقة تستقبل أول رحلة طيران من دولة مقدونيا

البولنديون يعودون للبحر الأحمر.. 4 رحلات أسبوعية للغردقة ومرسى علم بداية من الخميس المقبل

أكثر من 100 ألف سائح يزورون مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

بشرى سارة للعاملين في السياحة أول الشهر المقبل

السياحة والآثار: عودة السياح أول سبتمبر بطاقة 50% بالمحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

5 أشخاص ممنوعون من تناول القهوة .. هل أنت منهم؟

بعد تصديق السيسي.. ننشر أبرز تعديلات قانونَيْ ضريبة الدمغة والدخل في مصر

الأوقاف تنهي خدمة 3 أئمة وعامل لانتمائهم لجماعة محظورة

فايلر يوجه رسالة لـ موسيماني بعد توليه تدريب الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل

طريقة عمل مناقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة