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أخبار العالم

السودان يعلن انحسار النيل عن مناسيب عام 1988

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية انحسار النيل في كل الأحباس؛ مع الاستمرار في ملء الخزانات.

وقالت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية - في بيان اليوم الخميس قالت إنه الأخير لها - إن إيراد النيل الأزرق انخفض اليوم إلى (429 مليون متر مكعب)؛ لينخفض تصريف خزان الروصيرص (جنوب جمهورية السودان) اليوم، إلى (382 مليون متر مكعب)؛ كما انخفض تصريف خزان سنار إلى (416 مليون متر مكعب).

وأكدت اللجنة أن مقاس الخرطوم انخفض اليوم إلى (16.88 متر) مقارنة بـ (17.26 عام 2019) و ( 16.96 متر عام 1988) و (17.14 متر عام 1946).

وأشارت إلى أن منسوب النيل الأبيض أمام خزان "جبل الأولياء" انخفض، وسجل إيراد نهر عطبرة اليوم (65 مليون متر مكعب).

وكان فيضان النيل هذا العام تجاوز منسوب العام 1988، الذي سجل معدلات قياسية.
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