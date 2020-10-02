لطلاب الدبلومات الفنية.. يمكنك التسجيل بالتنسيق عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 30 /9 /2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7 /10 /2020.





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وأصدرت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني وهي:

•يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت: موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.Egypt.gov.eg









•سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

•يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.

•ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.