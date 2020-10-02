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اقتصاد

مؤشر البورصة يرتفع 2% خلال الربع الثالث من عام 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
حققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 (يوليو - سبتمبر)، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للأسهم المصرية بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية العديدة سواءً المتعلقة بالشركات أو الاقتصاد الكلي.

وبين التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح خلال الربع الثالث من العام نحو 7ر28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 7ر618 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 9ر4%.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال الشهور الثلاثة بنسبة 09ر2٪؜ ليبلغ مستوى 27ر10989 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 04ر38 ٪؜ ليبلغ مستوى 37ر20003 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنسبة 97ر28٪؜ ليبلغ مستوى 15ر2896 نقطة.
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