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أخبار العالم

ترامب: على بايدن أن يعتذر عن مواقفه بشأن العنصرية في بلادنا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يجب على منافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن، أن يعتذر عن مواقفه بشأن العنصرية في الولايات المتحدة. 

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "الاستطلاعات المتعلقة بالمناظرة أثبتت شعبيتي لدى مختلف المجتمعات الأمريكية".

وتابع: " أسلوب بايدن يقوم على الفوضى والأكاذيب والتضليل".

وأشعلت المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، موجة عارمة من الجدل سواء على الساحة الداخلية أم الخارجية.

حيث تخلل معظمها اشتباكات كلامية بين ترامب وبايدن اللذين تبادلا الاتهامات حول أغلب الملفات المثيرة للجدل على الصعيد الداخلي، مثل نظام الرعاية الصحي الخاص بالرئيس السابق باراك أوباما، وتصاعد نفوذ اليمين المتطرف ومكافحة فيروس كورونا. 

وتعرض ترامب لانتقادات لأنه رفض إدانة العنصريين البيض، رغم محاولته توضيح موقفه الأربعاء، إضافة إلى أنه قد قاطع بايدن باستمرار مما أدى إلى سلسلة من المواجهات الفوضوية وتداخل حديث المرشحين.

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