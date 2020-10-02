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فن

ها إيه تانى.. محمد علي رزق ينشر صورة مع محيي إسماعيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
محيي إسماعيل و محمد
محيي إسماعيل و محمد علي رزق
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محمد بدران
شارك الفنان محمد علي رزق، جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابة علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد علي رزق  مع الفنان الكبير محيي إسماعيل، وعلق على الصورة قائلا "ها ايه تانى" نالت اعجاب متابعيه.

يذكر أن احدث أعمال محمد على رزق مسلسل "ليالينا"، الذى تم عرضه في رمضان 2020.

مسلسل "ليالينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية هي غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.

كانت اخر اعمال الفنان محيي إسماعيل فيلم "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبدالرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبدالعزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم.

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هااااا....إيه تاني؟!😂😂😂

A post shared by Mohamed Ali Rezk (@mohammedalirezk) on

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