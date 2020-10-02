اليوم .. اتحاد عمال مصر يشارك في احتفالية ذكرى أكتوبر

يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية، ومؤسساته الثقافية والاجتماعية، اليوم الجمعة، في تظاهرة في حب مصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر 1973 المجيدة.





وأعلن "الاتحاد العام" برئاسة جبالي المراغي ،أن هذه التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات ،حرص ممثلي العمال على المشاركة الفعالة، استمرارًا للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.





وبدأ رؤساء النقابات العامة في عملية الحشد والتجهيز للمشاركة في تمام الساعة الواحدة ظهر غدًا ،بلافتات ،وشعارات لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ووزير الدفاع ، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور ،وكذلك تجديد الثقة في الرئيس ،وتفويضه مجددًا ،والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج ،إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وترفع الإنتاج ،والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة .





من ناحية أخرى تلقى رؤساء الاتحادات المحلية في كافة المحافظات رسالة من أمين عام "عمال مصر" محمد وهب الله بهدف المشاركة الفعالة أمام مقرات الاتحادات وأيضا في الميادين العامة ،لدعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وأيضا في معركة التنمية والعبور والتعمير.