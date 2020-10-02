بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الجوافة

تعتبر كيكة الجوافة من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثيرون،ولكنها تتميز بمذاق مختلف عن غيرها من الحلويات الأخرى.
وقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل كيكة الجوافة في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير كيكة الجوافة
2 كوب دقيق
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 و نصف ملعقة صغيرة قرفة
1 و نصف كوب زبدة
كوب سكر بني
3 بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة روح جوزهند
1 و نصف كوب جوافة مقشرة ومفرومة بدون بذر
-للجليز
1 كوب سكر بودرة
4 ملعقة كبيرة كريمة
نصف كوب جوزهند شرائح محمصة
للتقديم
نعناع
اقرأ إيضا..
طريقة تحضير كيكة الجوافة
-يخلط الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة ويضاف روح جوز هند
-في وعاء آخر يخفق السكر مع الزبدة
-ثم تضاف لهم بيضة وفانيليا وتخفق
-ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع استمرار الخلط
-تضاف قطع الجوافة وتخلط برفق
-يوضع العجين في قالب انجلش كيك مبطن بزبدة ودقيق
-وتدخل الفرن حتى تمام النضج
للجليز
-يخلط كريمة وسكر بودرة
-يوضع الجليز على وجة الكيك
-وتزين بشرائح جوز هند
-وتقدم بالهنا