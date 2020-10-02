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مرأة

هل تناول القهوة مضر على مريض كبد دهني؟ استشاري يجيب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
التهاب الكبد الدهني
التهاب الكبد الدهني
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هاجر هانئ
يعتبر التهاب  الكبد الدهني من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ولا يعرف الكثير ما هي الأطعمة أو المشروبات المفيدة من المضرة التي لابد من الابتعاد عنها وتجنبها.

فيتساءل الكثير من مرضى التهاب الكبد الدهني هل تناول القهوة مضر أم لا، لذا قال الدكتور تامر الشافعي، أستشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي،  أثبتت الدراسات ان تناول 2 فنجان من القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بدهون وتليف الكبد يفضل تناولها بعد الأكل.

وأضاف تامر الشافعي، أن القهوة تحتوي على أكثر من ألف مركب بيولوجي نشط ومن بين هذه المركبات الكافيين وحمض الكلوروجينيك وقهويول والكافيستول كل هذه المركبات تجعل القهوة قادرة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وتخفيف الإجهاد التأكسدي والتهابات ودهون الكبد .

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كما قدم أستشاري الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمي، مجموعة من النصائح التي لابد من مراعاتها  لـ  مريض التهاب الكبد الدهني، وهما ...
-يجب الاقلاع عن شرب الكحوليات ان وجد. 
-يجب تجنب الأدوية التي تؤثر على وظائف الكبد. 
-علاج السبب ان وجد و خصوصا السمنة بطريقة صحيحة و تجنب فقد الوزن السريع و للعلم فقد ١٠٪؜ من الوزن يحسن وظائف الكبد بشكل كبير .
-الرياضة المعتدلة لها تأثير إيجابي كبير .
-وجد ان شرب القهوة يفيد مرضى الكبد عموما و يقلل من احتمال حدوث تليف الكبد. 

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