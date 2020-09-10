علامات تحذيرية لسرطان الكبد وحيل تحميك من الإصابة

يُعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم وهو الآن السبب الأسرع نموًا للوفاة من السرطان وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C .
أنواع سرطان الكبد
ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية ، المعروف أكثر أنواع أورام الكبد شيوعًا، حيث يمثل ما يقدر بنحو 75 في المائة من جميع حالات المرض.
أعراض سرطان الكبد
وتعد أبرز أعراض سرطان الكبد فقدان الوزن غير المقصود و فقدان الشهية والغثيان وألم في البطن أو تورم
ويعد أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية، أقل شيوعًا.
وقدم موقع "boldsky" أبرز الأطعمة التى تعمل على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم.
البروتينات الخالية من الدهون
أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه البروتينات الخالية من الدهون في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء.
الحبوب الكاملة
إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات طاقتك،وللأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.
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الفواكه
الفواكه مثل الجريب فروت والعنب البري والتوت البري والعنب، وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الأمراض.
الخضراوات
الخضراوات الملونة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد جسمك على مكافحة السرطان، وتشتهر الخضراوات مثل الشمندر والخضراوات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والخردل بمحتواها العالي من الألياف وطعمها المميز، ووفقا للدراسات، يمكن لهذه الخضراوات أن تزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم وتحمي الكبد من التلف.