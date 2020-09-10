علامات تحذيرية لسرطان الكبد وحيل تحميك من الإصابة

يُعد سرطان الكبد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم وهو الآن السبب الأسرع نموًا للوفاة من السرطان وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى تليف الكبد والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B أو C .





أنواع سرطان الكبد

ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، فإن لسرطان الكبد عدة أنواع، منها سرطان الخلايا الكبدية ، المعروف أكثر أنواع أورام الكبد شيوعًا، حيث يمثل ما يقدر بنحو 75 في المائة من جميع حالات المرض.

أعراض سرطان الكبد



وتعد أبرز أعراض سرطان الكبد فقدان الوزن غير المقصود و فقدان الشهية والغثيان وألم في البطن أو تورم

