تضمنت 11 زيارة إلى 9 محافظات.. جولات ميدانية موسعة لرئيس البنك الزراعي بالدلتا والصعيد لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات.. وزيادة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بأسيوط وسوهاج

-تعزيز التعاون مع المحافظين ومسؤولي الزراعة لزيادة حجم الاستثمارات في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني

-اجتماعات مكثفة لبحث التوسع في تمويل مشاريع وتشغيل الشباب والخريجين وتمويل المرأة الريفية والمعيلة وصغار المزارعين

-بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة الدقهلية لدعم الإنتاج الزراعي وتطوير أنظمة الري و الصوب الزراعية

-بحث تمويل المزارع السمكية بمحافظة دمياط

قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى خلال أقل من شهر بعدد من الزيارات الميدانية الموسعة تضمنت تسعة محافظات هي الدقهلية ودمياط والشرقية والقليوبية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، التقى خلالها المحافظيين ووكلاء وزارات الزراعة والري والمسئولين التنفيذيين بهذه المحافظات، كما عقد عددا من الاجتماعات مع جميع مديري فروع البنك الرئيسية وبنوك القرى والعاملين بالمحافظة، وموظفي البنك من المعينين الجدد بكل محافظة، بالإضافة إلى لقاءات مع أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء بكل محافظة.

ويأتى ذلك في اطار سياسة البنك الزراعي المصري لتحقيق رؤية للدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، وتنفيذًا لتوجيهات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالتوسع في إتاحة التمويل بالمناطق الريفية لصغار المزارعين والشباب والمرأة الريفية،وفي إطار التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الزراعة للتوسع في تمويل المشروعات الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتجميع الألبان ومشاريع الري الحديث،

ضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الإدارة خلال هذه الزيارات،نواب رئيس مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للأعمال والعمليات والموارد البشرية والأمن والعلاقات العامة ورؤساء المناطق والقطاعات بهذه المحافظات.

واستعرض رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى الجهود التي يقوم بها البنك لتقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والمزارعين وسبل تعزيز التعاون مع المحافظين ومسؤولي وزارة الزراعة والمستثمرين في المناطق الصناعية بكل محافظة والعمل على تنمية هذه المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية المرتبطة به وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

كما استعرض خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع المحافظين والعملاء وأصحاب المشروعات والمستثمرين جهود البنك في تمويل تنمية الثروة الحيوانية من خلال مشروع البتلو وتمويل مشاريع تشغيل الشباب والخريجينوتمويل المرأة الريفية والمعيلة وتمويل صغار المزارعين وتمويل مراكز تجميع الألبان وتمويل تطوير مزارع الدواجن وتحويلها من مزارع مفتوحة إلى مغلقة وتمويل تحويل نظم الري من الري التقليدي إلى وسائل الري الحديث، بالإضافة إلى تمويل المشاريع بالمناطق الصناعية وتمويل الإنتقال من الأسواق العشوائية لأسواق حضرية بالمحافظات فضلا عن جهود البنك في تقديم كافة سبل الرعاية لطلبة المدارس الزراعية وطلبة كلية الزراعة بالمحافظة في إطار المسئولية المجتمعية للبنك.

وأسفرت هذه الزيارات الميدانية عن تحقيق عدد من النتائج الهامة من بينهاالاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة الدقهلية للتعاون في مجالات دعم القطاع الزراعي (الإنتاج النباتي – تطوير أنظمة الري – الصوب الزراعية) بالاضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومشروعات الطاقة الشمسية والتنمية الريفية، بالإضافة إلى مشروعات منافذ البيع لشباب الخريجين علاوة على التنسيق بين المحافظة والبنك لعقد ندوات بالمناطق الجغرافية المختلفة للتعريف بمجالات التعاون المشار إليها، خاصة مناطق الصوب الزراعية ببلقاس ، بمشاركة ممثلي وزارة الزراعة والشركات العاملة في مجال تصنيع مستلزمات الصوب الزراعية بالاضافة الى دراسة منح تسهيلات لعملاء البنك في مجالات تربية الثروة الحيوانية والألبان والدواجن وثلاجات الفاكهة والأسمدة.

وفي محافظة دمياط اسفرت الزيارة عن بحث تمويل عدد من المزارع السمكية وتم عمل زيارات لها ودراسة احتياجاتها، بالاضافة الى بحث تمويل التجهيزات اللازمة لمراكب الصيد، كما قرر رئيس البنك الزراعي المصري خلال لقائه بمستثمري دمياط فتح مكتب للبنك بمقر جمعية المستثمرين بدمياط لخدمة أعضاء الجمعية، كما تم الاتفاق على فتح مقر للبنك بمدينة الأثاث بدمياط والاتفاق على توقيع بروتوكول بين البنك ومجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث لتمويل الورش القائمة والجديدة بالمدينة.كما بحث سيادته الاتفاق مع رئيس شعبة الألبان بجمعية مستثمري دمياط على رعاية طلبة مدرستين زراعيتين بدمياط وفارسكور في إطار المسئولية المجتمعية للبنك وتطوير التجهيزات بالمدرستين لدعم تخريج الكفاءات المطلوبة في مجال صناعات الألبان علاوة على دراسة منح تسهيلات لعدد 21 عميلًا في مجالات الألبان والثروة السمكية والتصنيع.

وخلال زيارة سيادته لمحافظة الشرقية تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المحافظة والبنك لبحث التعاون لتمويل نقل التجار والبائعين للأسواق الحضرية بالمحافظة وتمويل شباب الخريجين والمرأة الريفية، بالإضافة إلى الاتفاق على دراسة مساهمة البنك في تدريب الشبابوتأهيهم للعمل بالمجال الزراعي كما تم الاتفاق على منح تسهيلات لعدد منالعملاء الذين تم الاجتماع بهم خلال الزيارة في مجالات تربية الثروة الحيوانية والألبان وتصدير الموالح والأسمدة.

وفي محافظة القليوبية، تم توقيع بروتوكول بين البنك والمحافظة للتعاون في مجالات إتاحة التمويل لجميع الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث نظم الري وتشغيل شباب الخريجينوتم بالفعل الاتفاق المبدئي على تمويل 16 عميلا،كما تم التنسيق للبدء في تمويل أكثر من ألف عميلة من النساء الريفيات بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الزراعة من خلال برامج التنمية الريفية بالبنك، بالاضافة الى القيام بزيارة ميدانية لمشروع إنتاج 30 مليون بيضة بالخانكة لبحث أمكانية مساهمة البنك في تطوير المشروع وأتاحة التمويل الاستثماري والتشغيلي له، كما يجري اعتماد تمويل عدد من العملاء في مجال مراكز تجميع الألبان بالإضافة إلىمجالات انتاج الفراولة والأعلاف وتعبئة المواد الغذائية.

وخلال الزيارة التي قام بها رئيس البنك لمحافظة الإسماعيلية تم الاتفاق على القيام ببحث سبل التعاون بين البنك وجمعيات الثروة الحيوانية داخل نطاق المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إنشاء مقرات جديدة للبنك بالقرى الأكثر كثافة بالسكان في المحافظة.

وفي محافظة أسيوط طرح البنك زيادة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو في المحافظة، وإتاحة تمويل المشاريع الزراعية بالمحافظة خاصة مشاريع الشباب، وتم الاتفاق على بحث إنشاء وحدة للبنك داخل المحافظة لتلقي طلبات التمويل وإنهاء الإجراءات لتسهيل عملية إتاحة التمويل للمستفيدين، وتم الاتفاق أيضًا على القيام بجهد مشترك بين البنك والمحافظة لتسوية الديون المتعثرة ومساعدة العملاء وأصحاب المشروعات على إعادة تشغيل مشروعاتهم وتطوير أعمالهم .

وخلال اللقاءات التي عقدها البنك مع مسؤولي ومستثمري محافظة سوهاج عرض البنك تعزيز إتاحة تمويل المشروع القومي للبتلو في المحافظة، كما تم الاتفاق على قيام فريق العمل بالبنك بالتنسيق مع الأجهزة المختصةبالمحافظة لتحديد مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتنمية الريفية ومشاريع تشغيل الشباب وعقد لقاءات ميدانية بقرى ومراكز المحافظة للتعريف بالفرص التي يتيحها البنك في هذه المجالات.

وخلال الزيارة الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، عرض مسؤولي البنك تمويل استثماري وتشغيلي لأحد مصانع إنتاج الحديد في قنا، كما عرض رئيس البنك في محافظة الأقصر، والتركيز على سبل دعم وتمويل المشروع القومي للبتلو في المحافظة، وتم الاتفاق على قيام البنك والمحافظة بتشكيل فريق عمل مشترك للإتفاق على آليات التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الزراعة،فضلا عن التعاون في مجال تدوير المخلفات الزراعية.كما تم الاتفاق على تفعيل التعاون في مجال التنمية الريفية وتمويل تشغيل الشباب والمرأة الريفية والحرف اليدوية بالمحافظة، وعقد لقاءات ميدانية بقرى ومراكز المحافظة للتعريف بالفرص التي يتيحها البنك في هذه المجالات، علاوة على الاتفاق على التعاون في مجال تمويل نقل الباعة الجائلين للأسواق الحضرية.