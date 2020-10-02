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مرأة

استخدامات منزلية للفازلين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
استخدامات منزلية
استخدامات منزلية للفازلين
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اسماء محمد
يعد الفازلين من اكثر المنتجات التى تمتلك استخدامات متعددة فهو يستخدم فى المكياج وعلاج الكثير من المشاكل التجميلية الخاصة بالنساء والفتيات ولكن مؤخرا وجد له عدة استخدامات منزلية يمكن ان تستفيد منها العائلة كلها.

عرض موقع " برايت سايد " مجموعة متنوعة من استخدامات الفازلين المنزلية التى تساعد فى حل مشاكل افراد الاسرة والتي من أبرزها :- 

يضيف تألق: سيساعد الفازلين على استعادة لمعان المنتجات الجلدية الطبيعية أو الاصطناعية مثل الأحذية والحقائب والمحافظ. ضع طبقة رقيقة على السطح ، وبعد بضع ثوان امسحها بقطعة قماش طبيعية.

سحاب عالق " مقبض السوستة ": سوف تتعامل مع سحاب عالق بسرعة أكبر إذا قمت بتليين منطقة المشكلة بالفازلين. يمكنك أيضًا استخدامه للأزرار الصدئة وتركيبات الأثاث.

تلميع السطح : ضع بعض الفازلين على قطعة قماش من الفانيلا واستخدمها لمسح أسطح الطاولات والأسطح الخشبية الأخرى. سوف يلمع الأثاث ويظل نظيفًا لفترة أطول لأن الفازلين يشكل طبقة تصد الغبار.

إزالة بقع المكياج: إذا لطخت ملابسك بأحمر الشفاه أو كريم الأساس ، ضعي القليل من الفازلين على البقعة. ثم اغسلي بالطريقة المعتادة.

طلاء الأظافر: من أجل منع غطاء طلاء الأظافر من الالتصاق بالزجاجة بعد الاستخدام ، قم بتشحيم الخيط داخل الغطاء أو على الزجاجة بالفازلين.
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