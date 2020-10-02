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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: لا زيادة فى المصروفات الدراسية أو المدن الجامعية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور  أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (176) لسنة 2020  قرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب بكافة كليات الجامعة ومعاهدها، إضافة إلى عدم زيادة المصروفات المقررة للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/2021م.

 صرَّح رئيس جامعة الفيوم  بأن ذلك القرار يأتي تمشِّيًا مع توجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين. ويأتي ذلك على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، وأن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى استمرار الجامعة في تقديم كافة وسائل الدعم الصحي الكامل لأبنائها الطلاب من خلال منظومة المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية.


عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مؤتمرا صحفيا  عرض خلاله رؤية الجامعة للمرحلة المقبلة بحضور عدد من  الإعلاميين والإذاعيين والصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات المختلفة.


وأكد  شديد أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في السعي نحو النهوض بالجامعة ووضعها في مصاف الجامعات المصرية والعربية والدولية، حيث تمتلك الجامعة كوادر بشرية ومقومات مادية كبيرة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة.

وأضاف رئيس الجامعة انه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل بنظام التعليم الهجين، وذلك بحضور طلاب الكليات العلمية ثلاثة أيام بينما يحضر طلاب الكليات النظرية يومان وتستكمل بقية أيام الدراسة إلكترونيا (Online) وذلك مراعاة للظروف الراهنة وتمهيدا للانتقال لنظام التعليم عن بعد.

وأشار الى أنه تم إنشاء منصة تعليمية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة ميكروسوفت لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني، حيث تتيح هذه المنصة معرفة عدد الطلاب المسجلين لدخول المحاضرات وكذلك زمن المحاضرة وقياس مدى تفاعل الطلاب مع الأساتذة،  ومضاعفة سرعة الإنترنت بكافة كليات الجامعة.

 

وذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إنشاء جامعة أهلية تابعة لجامعة الفيوم على مساحة ٢٣٥ فدان بمدينة الفيوم الجديدة، وتضم برامج جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء كلية العلاج الطبيعي وكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بجامعة الفيوم، كما تسعى الجامعة للحصول على الموافقة لافتتاح كلية الألسن وكلية الفنون التطبيقية.





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