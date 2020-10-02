رئيس جامعة الفيوم: لا زيادة فى المصروفات الدراسية أو المدن الجامعية

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم أن مجلس الجامعة بجلسته رقم (176) لسنة 2020 قرر عدم زيادة المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب بكافة كليات الجامعة ومعاهدها، إضافة إلى عدم زيادة المصروفات المقررة للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/2021م.
صرَّح رئيس جامعة الفيوم بأن ذلك القرار يأتي تمشِّيًا مع توجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين. ويأتي ذلك على الرغم من زيادة التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، وأن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى استمرار الجامعة في تقديم كافة وسائل الدعم الصحي الكامل لأبنائها الطلاب من خلال منظومة المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية.