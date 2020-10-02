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الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي على 5 محافظات.. غدًا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
سيارات لحوم الأضاحي
سيارات لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن 15 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا - الإسماعيلية)، غدًا السبت 3 / 10 / 2020م، بواقع 4 طن لمحافظة المنيا ، و3 طن لكل من محافظة (أسيوط - سوهاج - قنا) ، و2 طن لمحافظة (الإسماعيلية ) وذلك للأسبوع التاسع على التوالي.

وأضافت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 894 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي
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