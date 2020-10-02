في عدد أكتوبر 2020.. ميريت الثقافية تناقش التفكير النقدي في الفكر الإسلامي

صدر العدد رقم 22- أكتوبر 2020 من مجلة ميريت الثقافية ، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بالقاهرة، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش.





ويتصدر العدد ملفًا ثقافيًّا بعنوان "التفكير النقدي في الفكر الإسلامي"، ويضم ستة مقالات: النزعة النقدية عند الغزالي للدكتور أحمد صالح محمد السيد، أخلاقيات التفكير النقدي في الفلسفة الإسلامية للدكتور ماهر عبد المحسن، التفكير النقدي في الفكر السياسي الإسلامي للدكتورة سامية سلام، براءة الفلسفة من اتهامات الغزالي للدكتور غيضان السيد علي، تهمة العمل بالفلسفة في العالم الإسلامي للدكتور محمد فياض، كيف استهلك الفكر السياسي العربي ذاته في النقل والتركيب؟ بقلم عصام الزهيري.





"الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير جاءت حول نفس الموضوع بعنوان "التفكير في الإسلام.. بين حرية العقيدة وتحريم التنازع والجدال!"، ومنها: "نحن في العمق نؤمن أن إعادة التفكير في المستقرِّ خروجٌ من الإيمان، وتجرؤ على الله وأنبيائه وكتبه ورسله، ونعتقد في العمق أن الأولين أفضل منا، جاءوا بما لا نستطيعه، ولذلك فالأحوط أن نتبعهم، وإذا واجهتنا أي مشكلة تهز هذا الراسح فلنتجنبها ونتغاضَ عنها ونمضِ في حياتنا العادية كأنها لم تحدث!".





في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: الكتاب الآتي، إزاحة الأجناس وإعلاء الكتابة للدكتور محمد مصطفى علي حسانين، رواية "منازل ح 17" وأسطرة الشخصية الروائية للناقد العراقي فاضل ثامر، النوم مع العدو والمقاومة الصامتة في رواية صمت البحر بقلم الدكتور ممدوح فرّاج النّابي، روجر ألن وتّقاليد السّرد العربيّ للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، استلهام الشخصيات التاريخية فى شعر فؤاد حداد للدكتور عمر صوفي محمد، البدايات المتجددة للفن والشعر بقلم عبد الوهاب الملوح (من تونس).





ملف "الشعر" ضم إحدى عشرة قصيدة للشعراء: موسى حوامدة (من الأردن)، أحمدالمريخي، أحمد نبوي، أحمد الجعفري، نصيف الناصري (من فلسطين)، مصباح المهدي، عبيد عباس، محمود الكرشابي، أسماء جمال عبد الناصر، سمر لاشين، ونمر سعدي (من فلسطين).





واحتوى ملف "القصة" على ثماني قصص لكل من: سمير المنزلاوي، أحمد أبو خنيجر، شريف صالح، عائد خصباك (من العراق)، صابر رشدي، مصطفى سليمان، غفران طحان (من سورية)، تيسير النجار، وعزة بو قاعدة (من الجزائر).





باب "نون النسوة" تم تخصيصه هذا العدد لمناقشة ديوان "طرق فاشلة لاستعادة الأحبة" للشاعرة بهية طلب، وتضمن ثلاثة مقالات: شعرية التعدد وتقاطعات الذات مع الآخرين للدكتور محمد سليم شوشة، الكتابة الشعرية الجديدة- فوضى الذات/ فوضى النص للدكتور محمد صلاح زيد، والجسد والخراب: تبادل الأقنعة بقلم عبد الغفار العوضي، بالإضافة إلى قصيدة جديدة لم يسبق نشرها للشاعرة بهية طلب بعنوان "تحت سماء كوفيد".





وتضمن باب "تجديد الخطاب" دراسة طويلة متعمقة كتبها مجاهد العزب بعنوان "في العلم والمعرفة والثقافة- نحن أكثر عجبًا مما نستطيع أن نفترض!"





باب "حول العالم" تضمن ثلاث ترجمات مهمة، فقد ترجم د.عادل ضرغام مقالًا لـ"أجنيسكا كلوبا" -الأستاذة بقسم الشعريات التاريخية، بمعهد البحوث الأدبية التابع للأكاديمية البولندية للعلوم- بعنوان "قصيدة النثر بوصفها فعل خبرة"، وترجم عبد اللطيف شهيد (من إسبانيا) مقالًا بعنون "بورخيس، الحب الفاشل لعبقري عاطفي" للكاتب الأمريكي هارولد آلفارو، كما ترجم نوزاد جعدان (من سورية) مجموعة قصائد من الشعر البنجابي المعاصر للشاعرين "شيف كومار باتالفي" و"أفتار سينج ساندو".





باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه سمير درويش مع الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد بعنوان "جيلي لديه شكوك وإحباطات كثيرة، ويسير في طريق أشبه بالمتاهة، وأحيانًا يشعر أنه في صراع مع أساتذته!!"، وفي ملف "رحلات" مقال الدكتور محمد عبد الكريم أحمد بعنوان "مشاهدات من رحلة جيمس بروس لكشف منابع النيل"، وفي ملف "فن تشكيلي" مقال محمود سباق بعنوان "قراءة في أعمال الفنان التشكيلي العراقي سعد علي"، وفي ملف "كتب" مقالان: حرية مفقودة في الحياة متاحة في الكتابة للدكتورة إشراق سامي (من العراق)، وتراجيديا النصوص بين الواقع الكائن والواقع الممكن بقلم رشا الفوال. وفي ملف "متابعات" مقال أسماء عبد العزيز مصطفى بعنوان "العنف طبع وليس تطبعًا".





وتتكون هيئة تحرير مجلة ميريت الثقافية من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، إسلام يونس للتنفيذ الفني، والماكيت الرئيسي والتصميم للفنان أحمد اللباد. لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب "إبداع ومبدعون" للفنان الفرنسي بول جوجان (1848- 1903)، والرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية جاذبية سري (1925- )، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي المصري الراحل وسام الدويك (1971- 2017).



