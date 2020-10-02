بتعديلات جديدة.. نيسان تستعد لطرح قشقاي 2021.. فيديو

كشفت صور تم تسريبها عن تصميم النموذج الجديد من سيارات نيسان قشقاي، والتي تعتزم الشركة الكشف عنه قبل نهاية العام الجاري.
وجاءت السيارة الجديدة مختلفة كليا من حيث الشكل عن سيارات قشقاي الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيايبية ، وتغير فيها تصميم المصايح الامامية ، حتى أصبحت أنحف وأكثر بروزا ، وكذلك تغير تصميم ممتصات الصدمات ، وأصبحت العجلات أكر ، كما زودت السيارة سقف بانورامي كبير جدا ،يمنح الركاب الشعور بالاسترخاء أثناء السفر
أما مقصورة السيارة فأصبحت عصرية أكثر ، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس ، وتمتد من امام السائق حتى منتصفها تقريبا ، ويمكنها توزيع إشارات الإنترنت التي تستقبلها من شكات 4G ، إلى الهواتف الذكية .
وتحتوي السيارة على نموذج مزود بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 لتر ، وعزم دوران 115 حصان ، ونموذج مزود بمحركات بنزين بسعة لترين ، وعزم 144 حصان
جدير بالذكر أن نيسان تعتبر إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات، لأنها تلقى رواجا كبيرا في الوطن العربي ، والشرق الأوسط وذلك لتوافق مواصفات السيارات التي تصنعها الشركة مع حاجات هذا السوق ، وتعتبر قشقاي من أكثر موديلات نيسان التي تلقى إقبال كبير في الأسواق العربية .
وتخطط شركة نيسان لخفض عدد السيارات التى تنتجها فى اليابان عن مستواها قبل عام بينما تفاقم تداعيات فيروس كورونا مشاكل الشركة التى تعانى مصاعب بالفعل جراء هبوط فى المبيعات.
وجاءت السيارة الجديدة مختلفة كليا من حيث الشكل عن سيارات قشقاي الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيايبية ، وتغير فيها تصميم المصايح الامامية ، حتى أصبحت أنحف وأكثر بروزا ، وكذلك تغير تصميم ممتصات الصدمات ، وأصبحت العجلات أكر ، كما زودت السيارة سقف بانورامي كبير جدا ،يمنح الركاب الشعور بالاسترخاء أثناء السفر
أما مقصورة السيارة فأصبحت عصرية أكثر ، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس ، وتمتد من امام السائق حتى منتصفها تقريبا ، ويمكنها توزيع إشارات الإنترنت التي تستقبلها من شكات 4G ، إلى الهواتف الذكية .
وتحتوي السيارة على نموذج مزود بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 لتر ، وعزم دوران 115 حصان ، ونموذج مزود بمحركات بنزين بسعة لترين ، وعزم 144 حصان
جدير بالذكر أن نيسان تعتبر إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات، لأنها تلقى رواجا كبيرا في الوطن العربي ، والشرق الأوسط وذلك لتوافق مواصفات السيارات التي تصنعها الشركة مع حاجات هذا السوق ، وتعتبر قشقاي من أكثر موديلات نيسان التي تلقى إقبال كبير في الأسواق العربية .
وتخطط شركة نيسان لخفض عدد السيارات التى تنتجها فى اليابان عن مستواها قبل عام بينما تفاقم تداعيات فيروس كورونا مشاكل الشركة التى تعانى مصاعب بالفعل جراء هبوط فى المبيعات.