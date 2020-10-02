لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بـ موسيماني قبل قيادته المران الأول للفريق

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي جلسة مع موسيماني فور وصوله للنادي اليوم، ثم يتم تقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي قبل أن يعقد المدرب الجنوب أفريقي جلسة مع معاونيه واللاعبين.





ويبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره مع أبناء القلعة الحمراء بقيادة المران الأول بإستاد مختار التتش رسميًا إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.





ورغم ضيق الوقت ما بين تسلمه للمسئوليه وأول مواجهة لكن موسيماني المتحمس رفض الإبتعاد عن قيادة المباراة واصر علي تحمل المسئولية لشعورة باهمية المرحلة ورغبته في تقديم ذاته لمسئولي القلعة الحمراء ، ومن المقرر أن يظهر موسيماني في الأهلي اليوم لأول مرة بعد وصوله القاهره مساء أمس برفقة معاونيه الثلاث .





وكان مجلس الأهلي قد قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة، وقرر المجلس التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدا الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.





وأضاف:" كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة"، ويتكون الجهاز الفني بالكامل من سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة وبيتسو موسيماني مديرًا فنيا و رولاني موكينا (مدرب عام) وسامي قمصان (مدرب مساعد) وميشيل يانكون (مدرب حراس مرمى) وكابيلو رانجوجا (مخطط أحمال) وموسى ماتلبا (محلل أداء) وإستمرار الجهاز الطبي والإداري بالكامل.





ويحصل موسيماني ومعاونيه الثلاث علي مليون و500 ألف دولار في الموسم بواقع 125 ألف دولار شهريًا فيما تم تحديد راتب الإيطالي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي ب15 دولار شهريًا بعد ان بات خارج عبائة السويسري رينيه فايلر الذي تم توجيه الشكر له.