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للحد من تفشي كورونا.. لبنان يفرض إغلاقا على 100 منطقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:19 م
لبنان
لبنان
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نورهان رأفت
أفادت فضائية إكسترا نيوز، اليوم بأن السلطات اللبنانية، فرضت إغلاق كامل على 100 منطقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية،أمس الخميس، تسجيل 1248 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 40 ألفا و868 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ولفتت الوزارة، في بيان لها أمس إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 374 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و124 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء أمس الخميس، الشائعات التي يُروجها البعض عن إصابة الرئيس اللبناني ميشال عون بفيروس كورونا.


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