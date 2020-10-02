كيفية تحضير الماجستير والدكتوراة في جامعة عين شمس

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن كيفية و شروط تحضير الماجستير والدكتوراة في جامعة عين شمس، وفي هذا التقرير ينشر الموقع كافة المعلومات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات المثارة في هذا الشأن.









1- فتح ملف بمبلغ 150 جنيهًا + 50 جنيهًا دليل.





2- شهاده البكالوريوس (لتسجيل درجة الماجستير.)





3- شهادة البكالوريوس + شهادة الماجستير (لتسجيل درجة الدكتوراة.)





4- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.





5- شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمى وأدبى 450 درجة ماجستيرعلمى وأدبى.





6- بيان الحالة أصل + 2 صورة.





7- موافقة جهه العمل على التسجيل وبالنسبة للهيئة المعاونة بالكلية موافقة مجلس القسم على التسجيل.





8- خطة البحث أصل وصورة عربي + أصل وصورة إنجليزي موقعين من المشرفين للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.





9- عدد 2 استمارة تسجيل من إدارة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه علمي وأدبي.





10- عدد 2 صور شخصية + صورة البطاقة (الرقم القومى ) للماجستير والدكتوراه علمي وادبي.





11- ملف لحفظ الأوراق.





12- يتم استكمال وتسليم الأوراق قبل ميعاد لجنة الدراسات العليا الأحد الأخير من كل شهر بحد أقصى خمسة أيام.





الأوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم لدرجتى الماجستير والدكتوراه





1- استمارة طبع الرسالة من إدارة الدراسات العليا بالكلية تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم وأ.د/ وكيلة الكلية للدراسات العليا.





2- استمارة تقرير الصلاحية من إدارة الدراسات العليا تملأ بواسطة المشرف ورئيس القسم أصل+ 2 صورة.





3- شهاده التويفل بدرجة 500 درجة للدكتوراه علمي وأدبي 450 درجة للماجستير علمي وأدبي.





4- بيان الحالة أصل + صورتين.





5- نماذج من إدارة الدراسات العليا تملأ بمعرفة الطالب ويثبت على كل نموذج صورة شخصية + دمغه 1 جنيه.





6- عدد3 ملخصات عربي+ 3 إنجليزى موقعين من المشرفين.





7- عدد 3 رسائل تشكيل بعدد قرار مجلس القسم بالموافقه على التشكيل + نسخة للإدارة.









ويشترط موافقة مجلس القسم على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة ، و يتم تسليم الأوراق قبل موعد لجنة الدراسات العليا





شروط تحضير الماجستير والدكتوراه في طب اسنان

و يتقدم الكثير من طلاب كلية طب الاسنان جامعة عين شمس للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا للحصول علي درجتي الماجستير بكافة تخصصاتها للعام الجديد ، وينشر "صدي البلد " شروط القبول ببكالوريوس في طب و جراحة الفم و الأسنان كما يلي :





1 _ان يكون الطالب حاصل علي تقدير عام جيد على الأقل و جيد في مادة التخصص

2-أن يكون الطالب قد أمضي السنة الإجبارية للتدريب (الإمتياز)

3- يجوز قبول الطبيب الحاصل على البكالوريوس بتقدير مقبول في التقدير العام و جيد على الأقل في مادة التخصص في حالة حصوله على دبلوم في فرع لتخصص أن يكون قد إنتهي من سنة الإمتياز .





4 -موافقة جهة العمل على القيد بالدراسات العليا مع التفرغ اللازم للدراسة

5 - شهادة من النقابة بالنسبة للطبيب الحر مع صورة البطاقة الشخصية مقيد فيها جهة العمل طبيب حر





و فيما يلي بيان بالمستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الماجستير والدبلوم الـ (أكاديمي / إكلينيكي) للمصريين كالاتي :

1-كشف بيان درجات الطالب خلال سنوات الدراسة

2-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها 3-

شهادة البكالوريوس معادلة شهادة البكالوريوس إذا كان في جامعة خاصة سواء داخل أو خارج مصر 4- شهادة الامتياز

5-موقف الطالب من التجنيد (للذكور) وعدد ( 2 ) صورة شخصية

6-موافقة جهة العمل

وبالنسبة للوافدين يجب تقديم الاوراق التالية :









1-موافقة السفارة على تسجيل الطالب موضح بها الأتي :

الجهة التي تمول الدراسة

الدرجة العلمية المراد الدراسة بها

السنة الدراسية المراد القيد بها.

شهادة البكالوريوس معتمده وموثقه من السفارة.

معادلة شهادة البكالوريوس من المجلس الأعلى للجامعات.

كشف بيان درجات البكالوريوس بالسنوات الدراسية معتمد وموثق من السفارة.

شهادة قضاء سنة الامتياز أو التدريب معتمدة وموثقة من السفارة.

صوره شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة.

شهادة صحية بخلو الطالب من مرض الايدز (من المعامل المركزية بوزارة الصحة أو أي جهة حكوميه) .

صورة جواز السفر بها مدة صلاحية لا تقل عن سنه كاملة.

عدد (4) صور شخصية حديثة.

ملئ نموذج البيانات الشخصية ( يطلب من قسم الدراسات العليا)

حصول الطالب على (450) درجة كحد أدنى في امتحان (TOEFL) ويجوز تقديم شهادة التويفل في خلال عام من تاريخ التقديم لدرجة الماجستيروالذي يعتبرشرط لتقديم الماجستير وليس للدبلوم ،حيث يتم تقديم طلبات الإلتحاق عبر الموقع الالكتروني Mohe-Casm.Edu.Eg





شروط تحضير الماجستير والدكتوراه في علوم عين شمس

ومن ناحية اخرى .. يقبل الكثير من طلاب الدراسات العليا للدراسة بكلية العلوم جامعة عين شمس للحصول على درجتي الماجسيتير والدكتوراه في العديد من المجالات المتخصصة.

وينشر "صدى البلد" القواعد والشروط اللازمة للقبول في الدبلومة :

*- دبلوم الكيمياء التحليلية

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية أن تكون دراسته لدرجه البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت المواد التالية:

- الكيمياء لمدة أربع سنوات.

- الطبيعة لمدة لاتقل عن سنة واحدة

*- دبلوم الكيمياء التطبيقية

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الكيمياء.





*- دبلوم الجيولوجيا التطبيقية

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا التطبيقية أن تكون دراسته لدرجه البكالوريوس أو ما يعادلها قد تضمنت دراسة الجيولوجيا لمدة أربع سنوات.

*- دبلوم الطبيعة الارضية

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الطبيعة الارضية أن تكون دراسته لدرجـــــــــــه البكالوريوس قد تضمنت مواد الطبيعة والجيولوجيا والرياضيات فى مستوى يعتبره مجلس الكلية كافيا لمتابعة الدراسة لهذا الدبلوم

*- دبلوم الميكروبيولوجيا

يشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الميكروبيولوجى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس قد تضمنت مادتى النبات والكيمياء لمدة أربع سنوات.

*- دبلوم الحشرات التطبيقية

يشترط لقيد الطالب بدبلوم الحشرات التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى علم الحشرات أو علم الحيوان.

*- دبلوم الحشرات الطبية

يشترط لقيد الطالب بدبلوم الحشرات الطبية أنت يكون حاصلا على درجه البكالوريوس العلوم فى علم الحشرات أو علم الحيوان.

*- دبلوم التحاليل البيولوجية

بشترط لقيد الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم التحاليل البيولوجية فى مجال الطفيليات والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى ان يكون حاصلا على درجه البكالوريوس فى العلوم العام والخاص ( علم الحيوان أو الحيوان والكيمياء أو الحيوان والكيمياء الحيوية) أو على درجة معادلة لها من أى كلية عملية معترف بها.

مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا سنه واحدة يتفرغ خلالها للدراســــة النظرية والعملية والتدريبية التى يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الاقسام المختصة، وذلك فى المواعيد المقررة لهذه الدراسة

- تعقد امتحانات الدبلوم مرتين فى العام فى المواعيد التى يحددها مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية واذا رسب الطالب فى الامتحان يؤدى امتحان فى المواد التى رسب فيها فقط ولا يسمح بقيد الطالب لاى دبلوم لمدة تزيد عن عامين

وتعرض " صدي البلد " المناهج التى تدرس لنيل الدبلومات هى :

*- دبلوم الكيمياء التحليلية :

تشمل الدراسة مقررين أساسببن:

-مقرر فى التحليل بمعدل محاضرتين، 8 ساعات عملية أسبوعيا فى المواضيع الآتية: اطياف المرئيات- البولاروجرافيا- القياس الضوئى- القياس السعرى- قياس الجهد- طرق التحليل باستعمال النظائر المشعة وغيرالمشلعه- الحليل الدقيق- أعمال الزجاج.

- مقرر متقدم فى الكيمياء بمعدل4 محاضرات، 16 ساعة(عملى) أسبوعيا، ويحتوى الموضوعات الآتية:تحليل الاغذية – التحليل الدقيق للعناصر –تحليل الزيوت والدهون والبويات – تحليل المواد الكربوايدراتية تحليل التربة – تحليل الدخان – تحليل الخميرة – تحليل المواد العضوية فى الصناعات تحليل السبائك

*- دبلوم الكيمياء التطبيقية

: تشمل الدراسة مقررين أساسيين

- مقرر فى التحليل الالى كما هو موضح فى دبلوم الكيمياء التحليلية

- مقرر يختارة القسم بمعدل 4 محاضرات و16 ساعة عملى أسبوعيا

: وتشمل الدراسة موضوعين أو اكثر من الموضوعات الاتية

البوليمرات العالية - الصناعات اللتلورية - الاصباغ –البويات – المواد الملونة

التاكل ـ النشاط السطحى – الحوافز – استخلاص المعادن - الزجاج – الاسمنت – الصناعات الخزفية – الاسمدة

الزيوت والدهون والمواد الشمعية –دباغة الجلود - تكرير البترول – البتروكيمياويات –المواد المنظفة

النشا- التخمير الكحولى ـ الروائح العطرية - تحليل المياة والمجارى والكيمياء الصحية

*- دبلوم الجيولوجيا التطبيقية

تشمل الدراسة المقررات الآتية بواقع6محاضرات ، 4دروس عملية أسبوعيا

جيولوجيا التعدين- جيولوجيا المياة الجوفية- المعادن الاقتصادية- جيولوجيا تحت السطحية- جيولوجيا تصويرية- ميكروسكوبية الخامات- جيولوجيا تركيبية- طرق التنقيب عن الخامات- جيولوجيا الخامات الاقتصادية- جيولوجيا نووية

*- دبلوم الطبيعة الارضية:

تشمل الدراسةالمقررات الآتية بواقع 6 محاضرات ، 4دروس عملية أسبوعيا

(الطرق التثاقلية- الطرق المغناطيسية- الطرق الزلزالية- الطرق الكهربية- الجيولوجيا الحقلية- رياضيات)

*- دبلوم الميكروبيولوجيا

تشمل الدراسة المقررات الآتية بواقع8 محاضرات ، 7دروس عملية أسبوعي

فيروسات- كيمياء حيوية- ميكروبيولوجيا تطبيقية-احصاء حيوى- فطريات خاصة-بكتريولوجياعامة- بكتريولوجيا تطبيقية-فسيولوجيا الفطريات- أمراض نبات- كيمياء التخمرات- استخدام الكائنات الدقيقة فى تجهيز الجلود- التفاعلات التحصينية- الطرق والاجهزة المستخدمة فى الميكروبيولوجيا- طحالب وفسيولوجيا الطحالب.

*- دبلوم الحشرات التطبيقية :

يدرس الطالب أربع مقررات بجانب التقنية بواقع 4 ساعات عملية أسبوعيا وتدريبات حقلية ومعملية لمدة أسبوعين بمعامل وزارة الزراعة

*- دبلوم الحشرات الطبية:

يدرس الطالب أربع مقررات بجانب التقنية بواقع4 ساعات عملية أسبوعيا وتدريبات حقلية ومعملية لمدة أسبوعين بمعامل وزارة الزراعة

*- دبلوم التحاليل البيولوجية

فى مجال الطفيليات والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجى: تشمل الدراسة المقررات التالية بواقع 14 ساعة نظرية و18 ساعة عملية . ــ ويؤدى الطالب امتحانا تحريريا فى خمس ورقات زمن كل ورقة امتحان 3 ساعات بالاضافة الى الامتحانات العملية والشفهية على النحو التالى:

الورقة الاولى: كيمياء الدم والسوائل البيولوجي انزيمات وهرمونات

الورقة الثانية: علم السموم والامان المعملى.علم الدم والامصال

الورقة الثالثة: علم الطفليات والامراض المشتركة.وبائيات ومقاومة الطفليات وناقلات امراض

الورقة الرابعة: ميكروبيولوجى (بكتريولوجى) ميكروبيولوجى (فيروسات – فطريا

الورقة الخامسة: أجهزه وتقنيات معملية دقيقة.احصاء معملى وضبط جودة التحاليل المعملي

ويتم تدرس مادة الحاسب الآلى فى جميع شعب الدبلومات التى تمنحها الكلية وذلك بواقع ساعتين أسبوعيا

- ويشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم من احدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد عملى اخر معترف به من الجامعة ، والا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن جيد، يقبل ايضا للقيد بشعبة الوراثة الطلاب الحاصلين بكالوريوس العلوم تخصص النبات أو الميكروبيولوجي

حيث المدة اللازمة للحصول على درجة الماجستير عامان على الاقل منذ قيد الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة ، ينظم مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص دراسات نظرية وعملية وتدريبية لطلاب الماجستير فى التخصصات المختلفة تستغرق عاما جامعيا على الاقل

ويكلف الطالب باجراء بحوث فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويقدم بنتائج هذه البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم ، ولا يجوز تسجيل موضوع البحث قبل مضى سته أشهر على قيد الطالب للدراسة ، كما لايجوز التقدم بالرسالة الا بعد مضى سنه من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع.

- وتعقد امتحانات الدراسة الخاصة بدرجة الماجستير مرة واحدة فى العام فى المواعيد التى يحددها مجلس الدراسات العليا بناء على اقتراح مجلس الكلية ، ولايسمح لطالب الماجستير التقدم للامتحان أكثر من مرتين على ان يؤدى امتحانا فى المواد التى رسب فيها

شروط تحضير الماجستير والدكتوراه في تجارة عين شمس

كما يقبل الكثير من طلاب الدراسات العليا للدراسة، بكلية التجارة جامعة عين شمس، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في العديد من المجالات المتخصصة.





ويرصد موقع "صدى البلد" البرامج والخطوات اللازمة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة:





الأوراق المطلوبة للمصريين:





1-طلب الالتحاق (نموذج يطلب من إدارة الدراسات العليا بالكلية مجانا)





2-أصل شهادة بالمؤهل الجامعى الحاصل عليه ، أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ويمكن لطلاب كلية التجارة جامعة عين شمس فقط التقديم للدبلوم ببيان النجاح لحين استخراج الشهادات المؤقتة.





3-أصل شهادة الميلاد (الرقم القومى)





4- صورة شهادة المعاملة العسكرية لمن يقل سنه عن ٣٠ عامًا، أو تصديق هيئة تدريب القوات المسلحة (بالنسبة للعسكريين بالقوات المسلحة)، بالإضافة إلى الأصل للاطلاع فقط.





5- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين، وبالنسبة لغير العاملين صورة حديثة للبطاقة الشخصية (الرقم القومى )، وإقرار بعدم العمل في أي جهة "حكومية أو خاصة" يستلم من إدارة الدراسات العليا عند التقديم.





6- عدد ( ٤) صور فوتوغرافية .





7- كتابة البيانات واضحة ومحدد بها اسم الدبلوم المراد الالتحاق به على الملف المسلم من قبل الدراسات العليا ويرفق معه أيصال دفع الرسوم المقررة في تلك السنة " مجانا".





8- مصروفات الطلاب المستجدين 1546.5 والباقون والفرقة الثانية 1246.5.









الأوراق المطلوبة للطلاب الوافدين:





1- طلب الالتحاق (نموذج يطلب من إدارة الدراسات العليا بالكلية مجانا)





2- أصل شهادة بالمؤهل الجامعى الحاصل عليه، و معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.





3-صورة جواز السفر ساري كاملة.





4-خطاب موافقة السفارة على الالتحاق موضحا به جهة الإنفاق.





5-عدد ( ٤) صور فوتوغرافية .





6-كشف طبي من مستشفى عين شمس التخصصي.





7-كتابة البيانات واضحة ومحدد بها اسم الدبلوم المراد الالتحاق به على الملف المسلم من قبل الدراسات العليا ويرفق معه أيصال دفع الرسوم المقررة في تلك السنة " مجانا".





8- مصروفات الطلاب الوافدين المستجدين 6000 دولار والباقون والفرقة الثانية 4500 دولار. بحيث تكون مواعيد المحاضرات ثلاثة أيام في الأسبوع من الساعة 4 وحتى الساعة 8 مساء. اما بالنسبة لدبلومة الحاسب الآلي يشترط خبرة لمدة عام على الأقل فى مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل.





ولدبلومة الأزمات يشترط أن تصل على خبرة لاتقل عن عامين فى مجال التخصص بعد الحصول على المؤهل، كما يحق للطلاب الحاصلين على مؤهل غير بكالوريوس التجارة الالتحاق بالدبلوم





وتتكون الدبلومة من عامين جامعيين ويكون الامتحان في نهاية كل عام جامعي، ولا يوجد دبلوم عام واحد.بحيث يكون التقدير العام للدبلومة عن الفرقة الثانية فقط. ولا يشترط للدبلوم تقدير معين ، ولا يحق للمجندين الالتحاق بالدبلومة إلا بعد الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية، كما يمكن للحاصلين على مؤهلات التعليم المفتوح التقديم للدبلومات.





ويستعرض موقع صدي البلد الدبلومات المتاحة بالدراسات العليا:





1-إدارة الأعمال الصناعية





2-إدارة الأعمال والتسويق 3-إدارة الأزمات والكوارث 4-الاستثمار والتمويل.





5-الدراسات المصرفية 6-الإعلان 7-إدارة الأعمال التعاونية 8-إدارة المستشفيات 9-المصارف الإسلامية 10-المشروعات الصغيرة





11-التنظيم وطرق العمل 12-المحاسبة المالية 13-الضرائب 14-المراجعة 15-التكاليف 16-نظم المعلومات المحاسبية.





17-- محاسبة المنشآت المتخصصة 18-المحاسبة الحكومية 19-الطرق الكمية 20-الحاسبات الآلية في المجالات التجارية



