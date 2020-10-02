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رياضة

الفرعون يخشى غدر أرتيتا.. 72 ساعة تحسم مصير النني مع آرسنال

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:07 م
محمد النني أرتيتا
محمد النني أرتيتا
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محمد السعيد
يترقب الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي مصيره مع الجانرز، قبل 72 ساعة من إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يغلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر.

وعاد محمد النني إلى آرسنال في شهر أغسطس الماضي، بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي، ورفض لاعب الوسط المصري تجديد إعارته.

ورغم اقتناع أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال بقدرات محمد النني في البداية إلا أن تألق الفرعون المصري دفع المدرب الإسباني لإعادة تفكيره بشأن مصير اللاعب.

ومنح النني فريق آرسنال التوازن خلال المباريات الكبيرة  بسبب الدعم الذي يقدمه لاعب الوسط المصري لخط الدفاع، بجانب الخروج بالكرة بشكل مثالي دون أخطاء.

النني قدم أداء رائعا في أول مباراة له مع آرسنال تحت قيادة أرتيتا وساهم في تتويج الجانرز بكأس الدرع الخيرية، كما قدم مستوى جيدا خلال مشاركته في مباراتين بمسابقة الدوري، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 94%.

كما ساهم النني في فوز آرسنال على ليفربول بركلات الترجيح أمس، الخميس، في دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي، وقدم مستوى جيدا رغم إهداره ركلة ترجيح.

ولم يفصح أرتيتا عن مصير النني حتى الآن، حيث أوضح في تصريحات سابقة، أنه سيسحم مصير اللاعب مع نهاية الميركاتو.

النني ينتظر مكافأة أرتيتا بعد تألقه مع آرسنال، فهل يكافئ ميكيل أرتيتا الفرعون المصري، أم يتجاهل تألقه ويقرر رحيله.

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