احتفلت بانتصارات أكتوبر .. خروج مسيرة مؤيدة للرئيس السيسي من مقر جامعة حلوان

بالتزامن مع احتفالات جامعة حلوان بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر انطلقت اليوم مسيرات احتفالية من الجامعة متوجهة إلى ميدان المنصة بمدينة نصر وذلك للمشاركة في جمعة التفويض وللاحتفال بنصر أكتوبر والتعبير عن تأييد القيادة السياسية الحكيمة، وتجديد التفويض لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين الطلاب والعاملين عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسئولية بأمانة و إخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر و يعبر بها محنا وأزمات و يحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.





وحمل الطلاب والعاملون الأعلام وصور الرئيس، ومجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم للدولة المصرية و رئيسها الذي لقّبه شعبه بجابر الخواطر وحبيب المصريين .





وانطلقت مسيرة جامعة حلوان على أنغام الأغاني الوطنية ، مرددة هتافات داعمة للرئيس وللقوات المسلحة المصرية التي لعبت دورًا كبيرًا على مدار التاريخ ليس فقط في إرساء الأمن و تأمين الحدود، ولكن في كل مجالات التنمية و التعمير.





وشارك الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة خلال فعاليات المسيرة معبرًا عن خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، و جموع الشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد الذى سطر أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة".



