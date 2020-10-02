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فن

برفقة عائلته .. أحدث ظهور لـ محمود عبد المغني على إنستجرام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:15 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
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محمد بدران

نشر  النجم محمود عبد المغني صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام".


ظهر فى الصورة  محمود عبد المغني في أحد الأماكن العامة رفقة زوجته وأولاده، نالت إعجاب متابعيه، وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز. 


"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 


كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير. 


وكانت آخر اعمالة السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وفى سياق آخر بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين بجمعية عرابى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.


 كما شارك عبد المغني في مسلسل "بنت القبائل"، مع النجمة حنان مطاوع وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم.

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